Diputados deberán realizar tres nombramientos clave en 2026

Ciudad de Panamá/Durante el año 2026, los diputados de la Asamblea Nacional tendrán la responsabilidad de concretar tres nombramientos de alto impacto institucional, correspondientes al reemplazo de un magistrado del Tribunal Electoral, la designación de un subcontralor de la República y la escogencia de un nuevo defensor del pueblo.

El diputado Ernesto Cedeño señaló que estos procesos representarán un reto importante para el Legislativo, especialmente en cuanto a la selección de perfiles que generen confianza ciudadana y no respondan a intereses partidistas.

“Habrá una convocatoria, y creo que el reto que tienen los diputados es escoger a alguien diferente, es decir, que no provenga de un colectivo político, para que no se diga que se está trasladando una militancia política. Eso no quiere decir que haya discriminación, no hay nada que impida que una persona pertenezca a un partido político, pero es un reto que tenemos nosotros”, afirmó Cedeño.

Uno de los nombramientos pendientes es el del subcontralor de la República, luego de que este año Elí Cabezas presentara su renuncia al cargo, lo que dejó vacante esa posición dentro de la Contraloría General.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, el actual defensor Eduardo Leblanc culmina su periodo de cinco años en marzo próximo. De igual forma, en 2026 concluye el periodo de diez años de Alfredo Juncá como magistrado del Tribunal Electoral, lo que obliga a la Asamblea a designar a su reemplazo.

Cedeño subrayó que, en el caso del Tribunal Electoral, debe prevalecer el criterio del mérito.

“Que sobre todo apuesten por el nombramiento de mérito que debe haber en el Tribunal Electoral. El subcontralor debe ser alguien que conozca el sistema de la Contraloría General de la República, y yo me iría por una persona que sea funcionario de la institución. En el caso del defensor del pueblo, deben ser personas con solvencia moral y experiencia en la defensa de los derechos humanos”, puntualizó.

Además de los nombramientos, los diputados deberán avanzar en otras tareas legislativas pendientes. Entre ellas, algunos parlamentarios han señalado la necesidad de discutir el reglamento interno de la Asamblea Nacional, así como impulsar reformas estructurales.

El diputado Roberto Zúñiga mencionó como prioridades una reforma educativa integral, cambios a las carreras administrativas para fortalecer la profesionalización del Estado y el avance de una agenda anticorrupción que trascienda los ciclos electorales.

“Una reforma educativa amplia es necesaria, al igual que las reformas a las carreras administrativas para profesionalizar el Estado panameño y trabajar en una agenda anticorrupción sólida”, explicó Zúñiga.

El próximo periodo de la Asamblea Nacional se instalará el 2 de enero de 2026, fecha a partir de la cual los diputados deberán encarar estos retos legislativos e institucionales.

Con información de María De Gracia