El subcomisionado Joel Hurtado, de la Policía Nacional, explicó que una de las principales medidas es informar a vecinos o familiares de confianza cuando se tenga previsto ausentarse del hogar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada del Año Nuevo, muchas familias optan por salir de la ciudad para celebrar con parientes en el interior del país, lo que implica dejar sus viviendas solas por varios días. Ante este escenario, las autoridades reiteran una serie de recomendaciones clave para evitar robos, accidentes y situaciones de riesgo.