Denuncian venta ilegal de agua y suministro irregular en el corregimiento de Las Garzas

Durante un recorrido realizado por este medio en varias comunidades del sector, moradores denunciaron que el problema del agua es constante y se ha agravado en los últimos meses, obligando a muchas familias a buscar alternativas para poder abastecerse.

La falta de agua potable y el suministro irregular continúan afectando a decenas de familias en el corregimiento de Las Garzas, al este de la ciudad capital, una situación que, según residentes, se ha prolongado por años sin una solución definitiva.

