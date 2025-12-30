Durante un recorrido realizado por este medio en varias comunidades del sector, moradores denunciaron que el problema del agua es constante y se ha agravado en los últimos meses, obligando a muchas familias a buscar alternativas para poder abastecerse.

Ciudad de Panamá, Panamá/La falta de agua potable y el suministro irregular continúan afectando a decenas de familias en el corregimiento de Las Garzas, al este de la ciudad capital, una situación que, según residentes, se ha prolongado por años sin una solución definitiva.