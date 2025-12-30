Las ‘trillizas del Año Nuevo’ llenan de alegría y esperanza a una comunidad en Barú

Se trata de Emma, Valerie y Mía, conocidas cariñosamente como las “trillizas del Año Nuevo”, y hoy representan una historia de alegría, fe.

En el sector de El Progreso, en el distrito de Barú, tres pequeñas se han convertido en motivo de orgullo y unión para toda una comunidad. Se trata de Emma, Valerie y Mía, conocidas cariñosamente como las “trillizas del Año Nuevo”, quienes nacieron en el Hospital de Bugaba y hoy representan una historia de alegría, fe y también de grandes desafíos para su familia.

El equipo de TVN Noticias conversó con los familiares de las niñas, quienes expresaron que, aunque la llegada de las trillizas ha sido una enorme bendición, también implica una responsabilidad económica considerable.

Explicaron que los gastos no se limitan únicamente a la alimentación, sino a las condiciones especiales que deben garantizarse para asegurarles una buena calidad de vida.

“Dios nos mandó estas tres bendiciones y aquí vamos en la lucha. Es algo difícil, pero hay que seguir adelante”, expresó la madre de las trillizas.

Entre lágrimas, abuelos y otros familiares hicieron un llamado solidario a la ciudadanía para apoyar a esta familia, señalando que criar a tres bebés al mismo tiempo representa un reto significativo. No obstante, recalcaron que, pese a las dificultades, la llegada de las niñas ha sido motivo de alegría y agradecimiento.

Las personas interesadas en brindar algún tipo de ayuda o donación pueden comunicarse al 6344-8500, número habilitado por la familia para recibir apoyo solidario.

Con información de Demetrio Ábrego