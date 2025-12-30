Preparan los últimos detalles para la Feria Internacional de las Flores y el Café

Los organizadores esperan la asistencia de alrededor de 200 mil personas durante el desarrollo de la feria, que se extenderá desde el 7 hasta el 18 de enero.

Chiriquí/Los directivos del patronato de la Feria Internacional de las Flores y el Café de Boquete informaron que ya se encuentran listos y preparados para la celebración de este tradicional evento, que dará inicio el próximo 7 de enero.

Indicaron que la feria no solo contará con atracciones artísticas y culturales, sino que también destacará por la exhibición de flores y jardines, para los cuales se ha realizado una importante inversión. Además, resaltaron que el clima característico de Boquete es propicio para que visitantes nacionales y extranjeros disfruten plenamente de las actividades programadas.

Entre las novedades, señalaron la llegada de aparatos mecánicos, así como nuevas estructuras dentro del recinto ferial. A esto se suma una tarima variada, con presentaciones dirigidas a niños, jóvenes y adultos, incluyendo espectáculos folclóricos a cargo de la profesora Tendai Batista, con participación de proyección internacional.

Thomas Ruíz, presidente del patronato, indicó que se realizó una inversión importante en los jardines.

La Feria de las Flores y el Café de Boquete se consolida como la primera feria del año en el país. En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se prepara para atender más de 30 ferias nacionales, recordando que la provincia de Chiriquí abrirá el calendario ferial con más de 10 eventos.

Los organizadores esperan la asistencia de alrededor de 200 mil personas durante el desarrollo de la feria, que se extenderá desde el 7 hasta el 18 de enero.

En materia de seguridad, tránsito y estacionamientos, los directivos aseguraron que se han establecido procesos y cronogramas especiales, con el objetivo de brindar una atención adecuada a los turistas nacionales y extranjeros que visiten este evento en Boquete.

