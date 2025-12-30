Concejo Municipal de Panamá: Aprueba exoneración para cierre de villas navideñas en Amador

Panamá/Durante la última sesión del Concejo Municipal del distrito de Panamá, celebrada con la asistencia de los representantes de los distintos corregimientos, uno de los temas abordados fue la exoneración de impuestos para una actividad que realizará el Ministerio de Seguridad.

La actividad está programada para el próximo 8 de enero de 2026, a partir de las 4:00 de la tarde, en Amador, frente a la entidad, y tiene como objetivo el cierre de las villas navideñas. De acuerdo con lo informado durante la sesión, el evento contará con la presentación de la Sinfónica Nacional, la Orquesta de los Estamentos de Seguridad, interpretaciones de villancicos y un espectáculo de pirotecnia.

Sobre esta actividad se pronunció la representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista quien manifestó su preocupación por la falta de comunicación hacia las autoridades locales. Según indicó, las juntas comunales no son notificadas sobre este tipo de eventos, lo que impide brindar información oportuna a la población, especialmente a quienes se ven afectados por el ruido.

Al sentirse afectado por cualquier queja, por cualquier reporte, recurren directamente a la junta comunal y nosotros no tenemos conocimiento, no sabemos cómo dar respuesta. Eso lo deja a uno mal. Que pase algo en el cumplimiento y que la autoridad máxima del gobierno no esté enterado, me parece que es una falta de respeto”, expresó la representante.

Agregó que, más allá de que se trate de una actividad organizada por los estamentos de seguridad, debería existir una comunicación previa por cortesía y consideración hacia las autoridades locales. “No es una cuestión, bueno, es el estamento de seguridad y todo lo que quieran, pero por cortesía, por consideración, deberían notificar a las juntas comunales”, sostuvo.

Durante esta última sesión del Consejo Municipal, los representantes también hicieron un balance sobre la gestión desarrollada a lo largo de las distintas sesiones del año y expusieron sus expectativas para el próximo periodo, entre ellas proyectos y aprobaciones que deberán ser analizados y discutidos por este órgano municipal.

Con información de María De Gracia.