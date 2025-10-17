Niño herido en explosión será operado el lunes, conozca el testimonio de los vecinos

Panamá/La doctora Marvis Corro, especialista de la Unidad de Servicios de Quemados del Hospital del Niño, ofreció detalles sobre el estado actual del menor de nueve años gravemente herido, tras la explosión ocurrida en un edificio residencial en el sector de Tumba Muerto y el proceso médico que enfrentará en los próximos días.

“El día de hoy lo recalculamos. Tiene 25.45% de extensión de heridas de segundo grado y de tercer grado. Gracias a Dios está estable. Está muy abiertamente estable. Está inclusive alimentándose. Nosotros alimentamos a este tipo de pacientes por una alimentación enteral continua, una sonda que va de la nariz al duodeno. Y además está comiendo un poco por la boca. Se están haciendo las diferentes evaluaciones. El neurológico está bastante estable", detalló.

Añadió que, “lo único, todavía están las heridas bien edematosas, pero el paciente va a ser llevado al salón de operaciones el lunes para su primera cirugía".

Bueno, el día de hoy ya se acercó, se le pidió interconsulta al servicio de paedosiquiatría. Lógicamente esto es una patología desgarradora, dolorosa, traumática, no solamente para el paciente, sino para el mismo núcleo familiar. Así que inclusive la jefa de paedosiquiatría de la institución se sentó con el familiar en conjunto con el niño y estaban conversando para abordar al niño y, lógicamente, para ir conociendo toda la situación también frente a la mamá, más la situación del mismo paciente”, dijo la doctora.

Testimonio de vecinos: “Nos despertó un cuerazo…”

El estallido, que se originó en la Torre 1, obligó a evacuar de emergencia a cerca de 400 residentes, y al menos 15 familias resultaron damnificadas.

Entre el caos y el humo, la solidaridad se hizo presente. El reconocido chef Alexis Sittón, residente del edificio, fue uno de los primeros en auxiliar a las víctimas y relató a los medios el dramático momento que vivió junto a otros vecinos.

Sittón narró que la madrugada comenzó con un fuerte estruendo que los despertó de inmediato.

Anoche en la madrugada nos despierta, yo lo puedo decir como panameño, un cuerazo. Yo estaba en el piso de arriba, ellos son mis vecinos de abajo. (…) Cuando sentimos este estruendo supimos que teníamos que bajar, que era aquí, era nuestra torre”, contó.

En medio de la confusión, el chef y su esposa iniciaron la evacuación. Fue en las escaleras donde se toparon con la familia afectada: Ámbar De Obaldía, su madre y el pequeño Ian Franco Cuervo, de nueve años.

En la escalera de emergencia me encuentro con la señora Obaldía, con Ámbar, con Ian. Por la situación del humo y el agua no las reconocía, solo al niño. (…) Vi en su rostro alivio al reconocer una cara conocida”.

Sittón recordó que, pese al pánico generalizado, varios residentes se organizaron para ayudar.

Empecé a hablar con Ámbar, le decía que teníamos que seguir, que no podíamos quedarnos ahí. Entre los vecinos logramos cargar a cada uno. Yo llevaba a la abuela en brazos, como si fuese su apoyo”.

La evacuación se complicó cuando las víctimas no pudieron continuar bajando las escaleras, por lo que recurrieron al elevador, que aún funcionaba. “Un vecino tuvo la idea de evacuarlas por el elevador. Luego, entre el vecino Juan y yo, logramos sacar al niño. Fue un trabajo en equipo”, relató.

La explosión dejó heridas a tres personas: una mujer de 37 años, con 70 % de quemaduras; otra de 62 años, con alrededor del 40 % de su cuerpo afectado; y el niño Ian, quien también sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital del Niño. Su estado es delicado y requiere una cirugía urgente, así como 10 pintas de sangre tipo O-.

Las autoridades informaron que el acceso al edificio permanecerá restringido hasta que el Cuerpo de Bomberos complete las inspecciones estructurales. Mientras tanto, las 15 familias damnificadas necesitan apoyo urgente.

Se pueden comunicar con Cheryl, presidenta de la Junta Directiva, al 6467-6918. Toda ayuda será destinada a las familias que no tienen a dónde ir”, expresó Sittón.

La historia del chef Alexis Sittón es un reflejo del espíritu comunitario que emergió entre el caos. Su rápida acción y la de sus vecinos permitieron salvar vidas y dar esperanza a una familia que lo perdió todo en cuestión de segundos. Mientras los equipos de emergencia continúan con las investigaciones para determinar el origen de la explosión, la prioridad sigue siendo la recuperación de las víctimas y el apoyo a las familias afectadas.

Con información de Yami Rivas.