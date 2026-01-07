Comisión de Reformas Electorales retoma debate sobre voto en plancha y fórmula de cociente

El Tribunal Electoral (TE) presentó una modificación al artículo 424 que busca ampliar las opciones del elector al momento de votar en circuitos plurinominales.

Ciudad de Panamá/La Comisión Nacional de Reformas Electorales reanudó este miércoles las sesiones del quinto bloque de discusión, centradas en el artículo 424 del Código Electoral, el cual aborda el voto en plancha y el sistema de cociente, medio cociente y residuo en los circuitos plurinominales.

Durante esta tarde se realizaron dos rondas de discusión, sin que se adoptara una decisión final sobre las modificaciones propuestas.

El Tribunal Electoral (TE) presentó una modificación al artículo 424 que busca ampliar las opciones del elector al momento de votar en circuitos plurinominales.

➡️🔗 Le puede interesar: Imputan a un hombre por violencia de género y amenazas en La Chorrera

Actualmente, el voto en plancha implica marcar una sola casilla para otorgar el voto a todos los candidatos de una lista. La propuesta plantea dos modalidades:

Voto completo por lista , marcando con una cruz o gancho la casilla correspondiente.

, marcando con una cruz o gancho la casilla correspondiente. Voto selectivo, que permitiría escoger uno o más candidatos dentro de una misma lista o entre distintas listas, siempre que no se exceda el número de curules disponibles en la circunscripción.

Por ejemplo, si en un circuito se eligen cuatro diputados, el elector podría votar por hasta cuatro candidatos, incluso de partidos distintos o de libre postulación.

Postura del Tribunal Electoral

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, valoró de forma positiva el debate desarrollado en la mesa.

“El artículo 424 que estamos analizando hoy tiene que ver con las postulaciones en los circuitos plurinominales. La propuesta del Tribunal va encaminada a que el elector tenga derecho a escoger al diputado o al candidato, independientemente del partido que sea o de la libre postulación”, explicó.

Añadió que el objetivo es evitar que el votante esté “amarrado” a una sola lista partidaria:

“No obligarlo o encasillarlo a que esos cinco tengan que ser de un solo partido político”, enfatizó.

🔗➡️También le puede interesar: Operación Odisea deja más de 380 capturas a nivel nacional

Cocientee, medio cociente y residuo

Otro de los puntos más debatidos fue la fórmula de cociente, medio cociente y residuo, considerada uno de los temas más sensibles del bloque.

“Sabíamos que este tema era álgido, siempre anunciamos que este quinto bloque iba a iniciar, aparentemente sí existe un acuerdo. Lo que no están de acuerdo es con algunas modificaciones”, indicó.

Arellano explicó que el Tribunal ajustará la propuesta y la presentará nuevamente a la comisión.

“El Tribunal va a hacer esos cambios y los miembros de la comisión se van a reunir el miércoles para unificar criterios, de tal manera que el próximo jueves entremos directamente a la aprobación de ese artículo”, aclaró.

Desde los partidos políticos también se expresó respaldo condicionado a los cambios, siempre que mejoren la representación de las minorías.

José Isabel Blandón, del partido Panameñista, dijo que ven con buenos ojos que se modifique, pero para mejorar la fórmula existente. "A nuestro juicio, se mejora cambiando la definición del residuo electoral para garantizar que las minorías estén bien representadas”, indicó.

Recordó que desde 1994 el partido con mayor votación en plancha suele quedarse con los residuos, lo que genera cuestionamientos sobre la equidad del sistema.

El dirigente panameñista propuso la creación de una subcomisión, señaló que se trata de un tema complejo que requiere mayor análisis y consultas internas.

Por ello, los comisionados acordaron consultar con sus partidos y con los grupos de libre postulación, y reunirse para unificar criterios.

El Tribunal Electoral reformulará la propuesta y la presentará esta misma semana. El miércoles será evaluada por los miembros de la comisión y, de lograrse consenso, el jueves podría someterse a votación dentro de la Comisión de Reformas Electorales.

Se recordó que estas propuestas deberán convertirse en un proyecto de ley, que será discutido posteriormente en la Asamblea Nacional para su eventual aprobación.

Información de Yenny Caballero