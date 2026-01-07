Miembros del G7 discuten sobre la Operación “Resolución Absoluta”, Venezuela y el escenario post-Maduro

Marco Rubio también reafirmó el apoyo de Estados Unidos a las negociaciones internacionales para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania , destacando que la cooperación global en seguridad y estabilidad regional es más urgente que nunca.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una conversación clave con los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) sobre la reciente Operación “Resolución Absoluta”, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcoterrotismo, poseción de armas de guerra y otros.

Mediante una llamada telefónica, Rubio y los líderes del G7 discutieron sobre la cooperación internacional en operaciones antinarcóticos en el Caribe, así como la importancia de establecer una transición política ordenada y sensata en Venezuela tras la detención de Maduro; así lo dio a concoer en un comunicado el vocero adjunto del Departamento de Estado , Tommy Pigott.

El G7 reúne a las economías más avanzadas del mundo —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— con la que se discuten las políticas estratégicas sobre economía mundial, seguridad global, narcotráfico y otros temas de impacto.