Alcaldía de Panamá lanza nueva jornada de reciclaje en el Museo Explora

El objetivo de esta actividad es fomentar la participación ciudadana en la separación y disposición responsable de desechos reciclables.

Imágen con fines ilustrativos sobre el reciclaje
Imágen con fines ilustrativos sobre el reciclaje / Pixabay
Danna Durán - Periodista
21 de octubre 2025 - 16:50

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá continúa reforzando sus esfuerzos por un municipio más limpio y sostenible con la jornada “La Ruta del Reciclaje”, una iniciativa de auto rápido de reciclaje que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, en los estacionamientos del Museo Explora, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El objetivo de esta actividad es fomentar la participación ciudadana en la separación y disposición responsable de desechos reciclables, ofreciendo un espacio accesible donde las personas puedan entregar materiales desde sus vehículos, sin necesidad de bajarse.

Durante la jornada se estarán recibiendo los siguientes materiales:

  • Plásticos
  • Aluminio y otros metales
  • Vidrio
  • Aceite de cocina usado
  • Papel y cartón

Todos estos materiales serán destinados a centros de acopio y reciclaje para su correcta reutilización y aprovechamiento sostenible.

Alcaldía de Panamá lanza jornada de reciclaje
Alcaldía de Panamá lanza jornada de reciclaje / Alcaldía de Panamá

