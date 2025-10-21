Miguel Varoni, el icónico Pedro el Escamoso: 'Siempre para mí es una delicia llegar a Panamá'

Ciudad de Panamá, Panamá/El reconocido actor y productor colombo-argentino Miguel Varoni llegó a Panamá en un vuelo procedente de Miami, generando gran expectativa entre sus seguidores. Varoni, célebre por su rol protagónico como Pedro Coral Tavera en la serie televisiva Pedro el Escamoso, asume el compromiso de ser el cuarto jurado en la final del prestigioso concurso de talento local, Tu Cara Me Suena de TVN.

La llegada del artista fue marcada por una cálida bienvenida por parte de numerosos admiradores. Durante el recibimiento, un joven emuló el icónico baile del "Pirulino", un gesto que Varoni agradeció, destacando el perdurable afecto del público panameño.

El retorno y la secuela

La visita de Varoni se produce en un contexto de renovada relevancia para su carrera, coincidiendo con el estreno en TVN de la secuela de la telenovela, "Pedro el Escamoso: Más escamoso que nunca".

En declaraciones a TVN, el actor manifestó su aprecio por Panamá: "Hacía rato no venía, y siempre para mí es una delicia llegar a Panamá, encontrar que tanta gente todavía me recuerda, y me recuerda con cariño, y recuerda a Pedro el Escamoso con tanto amor. De verdad, para mí es muy importante, y estoy muy, muy agradecido".

Al abordar la naturaleza de su personaje, Varoni resaltó la profunda identificación que mantiene con Pedro Coral, a quien considera una figura positiva y formativa en su vida. "Pedro el Escamoso ya es parte de mí; lo hice la primera vez hace 25 años, ahorita lo volví a hacer por segunda vez. (...) Me parece un tipo muy lindo, muy dulce, muy buena persona, muy buen amigo, una persona muy entregada, muy especial. Pedro de alguna manera me terminó de educar", afirmó.

Puedes leer: Halloween | Los disfraces más virales de 2025: cultura pop, nostalgia y moda en un solo look

Compromiso con Tu Cara Me Suena

Respecto a su inminente participación como jurado en la final de Tu Cara Me Suena, Varoni expresó su plena conciencia sobre la magnitud de esta labor. "Con una responsabilidad muy alta, yo sé lo importante que es para TVN y para ustedes, por supuesto, y para el público este programa, entonces nada, esperando y tratando, voy a tratar de hacer lo mejor posible para que quede todo bien y que sea lo más justo", señaló, subrayando su intención de ejercer un juicio imparcial.

Finalmente, el actor reiteró su conexión con el país, mencionando su disfrute por visitar el Casco Antiguo y otros sitios de interés, confirmando que el baile que popularizó, el "Pirulino", ha evolucionado positivamente para la nueva entrega de la serie: "El baile está más máximo todavía, más máximo, viene reforzado, viene con todo, papá."