Halloween | Los disfraces más virales de 2025: cultura pop, nostalgia y moda en un solo look

Con Halloween 2025 a la vuelta de la esquina, las búsquedas en línea y las redes sociales confirman cuáles serán los disfraces de moda.

Google Trends y reportes especializados muestran que la cultura pop domina las elecciones: desde películas y series recientes hasta íconos reinventados. De acuerdo con datos de Google Analytics, el universo animado de “KPop Demon Hunters” encabeza las búsquedas en Estados Unidos, con los personajes Rumi, Zoey y Mira en los primeros puestos.

En ese top también figuran personajes de videojuegos y animaciones recientes, como Chicken Jockey (de Minecraft) y el entrañable Labubu. Esta lista combina novedades con clásicos reinventados, confirmando que la nostalgia convive con las tendencias actuales.

Los disfraces más populares en EE. UU. combinan nostalgia y novedades. Íconos musicales y teatrales como Hamilton o Wicked siguen en la lista, junto a superhéroes contemporáneos (Nightwing, Superman) y villanos emblemáticos del terror (Silent Hill, Donnie Darko). Esta mezcla refleja que los adultos buscan atuendos vistosos y reconocibles. Además, Google Trends resalta que crecen las búsquedas de disfraces en pareja y grupo: se vuelven tendencia ideas coordinadas como Barbie y Ken, Joker y Harley Quinn, o conceptos familiares como Mario Bros y Fortnite, reflejando el interés por temáticas para grupos y familias.

En México se observan patrones similares con matices locales. Los lanzamientos del cine nacional reavivan clásicos: la nueva versión de Nosferatu ha impulsado el gusto por Drácula, mientras que Guillermo del Toro prepara un Frankenstein que inspira atuendos monstruosos reinventados. Al mismo tiempo, las heroínas de la cultura pop brillan en las búsquedas: Glinda y Elphaba (de Wicked) encabezan las opciones femeninas, al igual que las “Guerreras K-pop” (personajes del mismo filme) aparecen con fuerza en búsquedas de disfraces grupales. Incluso, la popularidad de la Fórmula 1 en México motiva disfraces de piloto con escuadras como Red Bull y Ferrari.

Las tendencias infantiles combinan series y animación. Personajes de Netflix y anime son favoritos para niños: Merlina (de Wednesday) y su amiga Enid, héroes de Minecraft o cazadores de demonios de Demon Slayer encabezan las ideas. También destacan creaciones virales: criaturas peludas tipo gremlin (los “Labubus”), emociones de Inside Out 2 o personajes tiernos como Bluey y Bingo incentivan disfraces caseros creativos. La lista global incluye también personajes infantiles favoritos: Ladybug y Gabby, mientras que Merlina (Wednesday) de Netflix figura en la lista de favoritos mundiales. Además, la sostenibilidad influye: disfraces con materiales reciclados (astronautas de cartón, esqueletos fosforescentes) ganan seguidores en redes sociales.

El impacto de Halloween crece en toda Latinoamérica. Según un estudio de mercado, Sudamérica ya representa más del 5% de los ingresos globales por venta de disfraces, con un crecimiento anual compuesto cercano al 5%. En la región las marcas y centros comerciales aprovechan el periodo para ofrecer promociones y organizar eventos temáticos, lo que eleva notablemente las compras de disfraces en octubre. Aunque el Día de Muertos sigue predominando en México, la influencia estacional de Halloween crece entre las nuevas generaciones latinoamericanas.

En resumen, los disfraces de Halloween 2025 para adultos y niños en EE. UU. y Latinoamérica reflejan la mezcla de cultura pop global y creatividad local. Los datos de búsquedas en Google confirman preferencias por personajes coloridos y reconocibles (de películas, series y videojuegos) combinados con reinterpretaciones de íconos tradicionales. Para este año, todo apunta a que las tendencias virales estarán marcadas por la coexistencia de novedad y nostalgia en cada disfraz elegido. La diversidad de opciones asegura un Halloween 2025 creativo e inolvidable.