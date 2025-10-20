Karime Pindter y Yeri Mua revelan sus rituales y amarres para atraer el 'amor'

Lo que comenzó como una charla casual sobre relaciones y fama terminó revelando el lado más místico de dos de las figuras más mediáticas del entretenimiento mexicano.

La nueva temporada del podcast “Karime Kooler” inició con una explosiva conversación entre Karime Pindter y Yeri Mua, quienes dejaron ver una faceta poco conocida: su interés por el mundo espiritual, los rituales energéticos y la llamada “brujería blanca”.

Desde el primer minuto, la química entre ambas fue evidente. Entre risas y confesiones, Karime y Yeri reconocieron compartir un vínculo especial con el esoterismo.

“Tenemos eso en común de que somos medio brujillas, medio espirituales. La gente nos llama brujas, pero no somos brujas. Yo tengo quien me haga mis trucos, o sea de que hazme un desapego, hazme un corte de lazos, o hazme un ven a mí o hazme una atracción para el dinero. O sea, no sólo es para los hombres. Luego le pido a mi bruja… tal movimiento que voy a hacer en mi trabajo, léeme cómo me va a ir… yo sí soy muy creyente”, confesó Yeri Mua.

Karime, fiel a su estilo directo, quiso saber más sobre el origen de las prácticas de su invitada. “Oye, ¿y en Veracruz?, porque dicen que en Veracruz están los meros buenos… ¿Es cierto eso de bruja de Catemaco?”, preguntó.

Yeri confirmó que, efectivamente, acude a una especialista de Catemaco, uno de los lugares más reconocidos en México por sus tradiciones espirituales. “Es caro. La gente que quiere profesar cualquier tipo de espiritualidad, si tú quieres ir más allá, si a veces llega a ser un poco caro. Si le echo sus 10 mil quincenales. Así de hazme este trabajo y hazme esto, y ayúdame con el otro, pero no le pido tanto en mi ex… antes sí gastaba mucho en eso. Esa fue la primera vez que gasté mucho”, reveló la reguetonera entre carcajadas.

El tema se volvió más intenso cuando Karime preguntó, sin rodeos: “¿De qué amarrarme al chacal, o qué?”. Yeri no dudó en responder: “Sí le pedí que me amarrara a un chacal y sí me salió cara la cosa. Sí volvió y volvió más manso y le dije ‘yo te hice brujería’ y no me creía”.

La conversación se tornó aún más reveladora cuando la veracruzana confesó que aprendió a realizar cortes energéticos y desamarres. “Sí, y corta lazos y todo. Es que para qué quería yo amarrar a un cab*ón que ni me quería ni me respetaba y me engañaba a cada rato”, expresó con franqueza.

Por su parte, Karime contó que también ha experimentado con rituales energéticos. “Yo soy muy obsesiva, pero soy de mi access de universo, universo, universo. Tengo a mi astrólogo que me hace una carta astral cada cuatro meses y sí le pregunto de todo”, comentó.

La conductora compartió además algunos “endulzamientos” que practica: “Yo me sé un endulzamiento donde pones un frasco de cristal, miel, canela, papel de tortillas con pluma roja y pones su nombre y tu nombre arriba. A muchos exnovios se los hice. Y también me sé otra de que si te cae alguien gordo o alguien que te está molestando mucho, su nombre y al congelador”.

Ante esto, Yeri respondió entre risas: “Yo a gente indeseable que me he topado en mi vida y empieza a hablar mied*a de mí, sí les mando a hacer el amarralengua para que se calen el hocico y sí se lo callan”.

El episodio también dejó espacio para las anécdotas más curiosas. Karime recordó una experiencia divertida: “Yo una vez me compré una loción ven a mí porque moría por un gü*y y me la pongo en un viaje a Valle de Bravo, y yo iba por la víctima y que cae rendidamente enamorado el mejor amigo”.

Finalmente, Yeri sorprendió con una confesión que combinó fe y fantasía: “La gente debe creer que soy la gran bruja, pero en mi casa te encuentras la Biblia, la Virgencita y los arcángeles. Creo en las hadas. A una de las que les pido favorcitos son hadas. Les pido ser bonita… a las hadas les puedes pedir cosas así. Les pedí que me ayudaran a que me creciera el c*lo”, finalizó entre risas.

Lejos de las supersticiones, ambas celebridades mostraron cómo el misticismo y la espiritualidad moderna se han convertido en parte de su identidad. Con humor, autenticidad y un toque de irreverencia, Karime Pindter y Yeri Mua lograron que su conversación trascendiera lo superficial, mezclando fe, energía y poder femenino en un episodio que ya es tendencia.