Viaje de ensueño: el tren más elegante del planeta conectará París con Amalfi en 2026

El Venice Simplon-Orient-Express (VSOE), considerado el tren más elegante del planeta, inaugurará en mayo de 2026 una ruta inédita que conectará París con la costa de Amalfi, combinando historia, arte, gastronomía y exclusividad en una sola experiencia.

Operado por Belmond, el Venice Simplon-Orient-Express representa la cumbre del refinamiento sobre rieles. Inspirado en el mítico Orient Express que realizó su primer viaje en 1883, este tren conserva la esencia de la era dorada de los viajes europeos. Cada vagón, restaurado con meticuloso detalle, conserva la elegancia del diseño art déco de los años 20, donde la madera tallada, los cristales grabados y las telas de seda evocan una atmósfera de sofisticación sin precedentes.

El nuevo trayecto París–Amalfi promete una experiencia única, pensada para los viajeros más exigentes. El recorrido nocturno partirá desde la capital francesa y cruzará escenarios emblemáticos hasta llegar a Pompeya, donde los pasajeros podrán explorar las ruinas de la antigua ciudad romana con guías expertos. Esta escala convertirá el viaje en una travesía que combina historia, cultura y placer sensorial.

Durante el trayecto, el lujo se expresa en cada detalle. Los pasajeros disfrutarán de un servicio gastronómico diseñado por chefs de renombre internacional, con menús que cambian según la temporada y utilizan ingredientes frescos y locales. Cada plato se sirve en elegantes vajillas de porcelana, acompañado por vinos seleccionados de las mejores bodegas europeas. El ambiente a bordo busca recrear el esplendor del pasado, con cenas de etiqueta, música en vivo y atención personalizada las 24 horas.

Art Deco Venice Simplon Orient Express. England pic.twitter.com/HKl7LS2nFa — DaVinci (@BiancoDavinci) September 16, 2025

Una vez en Pompeya, los viajeros desembarcarán para una visita exclusiva al sitio arqueológico, una de las joyas más reconocidas del patrimonio mundial. Luego, el itinerario continúa con un traslado en barco privado a través del litoral italiano, donde las aguas turquesas del Tirreno conducen a los huéspedes hasta el Hotel Caruso, en Positano, un antiguo palacio del siglo XI transformado en un refugio de lujo.

El Hotel Caruso, propiedad también de Belmond, ofrece un entorno que fusiona la elegancia clásica con el confort contemporáneo. Sus terrazas con vistas panorámicas, techos con frescos históricos y piscinas infinitas suspendidas sobre los acantilados de Amalfi son el escenario perfecto para los dos días de estancia que completan la experiencia. Los huéspedes tendrán acceso a servicios exclusivos, spa, recorridos personalizados y cenas privadas con vistas al mar Mediterráneo.

El costo de este viaje de ensueño ronda las 8.600 libras esterlinas (unos 11.500 dólares), una cifra que reafirma el carácter exclusivo del recorrido. El precio incluye alojamiento, gastronomía, excursiones guiadas y todos los traslados, garantizando un nivel de atención que convierte el trayecto en una experiencia integral y sin preocupaciones.

Más allá de su valor económico, el Venice Simplon-Orient-Express representa un símbolo del lujo atemporal. Su reputación se ha consolidado gracias a la capacidad de transformar el simple acto de viajar en un ritual de elegancia. “Cada trayecto es una oportunidad para revivir la era del glamour ferroviario, donde el destino importa tanto como el camino”, expresan desde Belmond, empresa que ha hecho del turismo de alta gama una forma de arte.

The Venice Simplon - Orient Express. What a way to travel… pic.twitter.com/qv1rL0KK8y — The Ways of A Gentleman (@Gentleman_Ways) September 18, 2025

Además del nuevo enlace hacia Amalfi, Belmond ha anunciado una ruta entre París y la Toscana, ampliando su red de experiencias exclusivas sobre rieles. Ambas propuestas reafirman su liderazgo en el turismo de lujo europeo, donde cada viaje se diseña como una narrativa sensorial que combina historia, gastronomía y hospitalidad de clase mundial.

El Venice Simplon-Orient-Express, con su legado centenario, se prepara para conquistar una nueva etapa. Su próxima ruta a Amalfi no solo promete un trayecto de ensueño, sino una oda al arte de viajar con elegancia, donde cada detalle, desde el vagón hasta el horizonte, está pensado para quienes buscan vivir el lujo en movimiento.