Daddy Yankee lanza su primer álbum de fe y redención 'Lamento en baile'

El ícono mundial del reguetón sorprendió al mundo con el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico.

“Lamento en baile” es un álbum profundamente espiritual que marca su regreso a la música desde una nueva perspectiva: la fe. Este proyecto, el primero tras anunciar su retiro, representa una transformación personal y artística en la que el artista puertorriqueño busca transmitir esperanza, reflexión y sanación a través del ritmo que lo hizo leyenda.

“Con ‘Lamento en baile’ quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo”, expresó el cantante en un comunicado, dejando ver el sentido íntimo y emocional de esta nueva etapa.

El álbum, lanzado bajo el sello DY Records, está compuesto por 19 canciones que fusionan el inconfundible estilo urbano de Daddy Yankee con letras de introspección espiritual. Aunque su enfoque es cristiano, el disco mantiene la energía, el ritmo y la elegancia musical que han caracterizado al artista durante más de dos décadas.

Entre los temas destacados se encuentran “Sonríele”, “El toque”, “Quién es Dios”, “Tan invitao”, “Gloria”, “Toy hermoso”, “LEB” y “Jezabel y Judas”, cada uno con un mensaje de transformación y superación.

La única colaboración del disco es con el rapero cristiano Alex Zurdo, en la canción “ABCD”, un tema que combina ritmo urbano con letras de fe y propósito.

Uno de los momentos más destacados del álbum es “Jezabel y Judas”, producido por el reconocido Sergio George, con quien Daddy Yankee ya había trabajado en éxitos como “De vuelta pa’ la vuelta” y “Bonita”. Su participación reafirma la intención del artista de mantener altos estándares de producción mientras explora un mensaje más profundo.

El título del disco, “LEB”, tiene un significado simbólico. Según explicó el artista, esta palabra representa el corazón, el centro del pensamiento, la reflexión y la toma de decisiones. A través de este concepto, Daddy Yankee invita a sus seguidores a conectar con sus emociones más auténticas y a encontrar equilibrio en medio de la adversidad.

El videoclip de “El toque”, filmado en Corea del Sur, refuerza esta visión universal. Con una estética visual moderna, el artista mezcla el dinamismo del baile con un mensaje de renovación espiritual, mostrando que la fe también puede ser celebrada al ritmo del reguetón.

Según detalla el comunicado oficial, el álbum fue grabado durante uno de los periodos más difíciles de su vida: su proceso de divorcio con su exesposa Mireddys González. En lugar de retraerse, el intérprete de “Gasolina” transformó el dolor en arte, entregando uno de los proyectos más honestos y enérgicos de su carrera.

“Este disco nació de un proceso de sanación. Transformé el dolor en ritmo y la reflexión en alegría”, destacó el artista, quien asegura que cada tema es un testimonio de fe y resiliencia.

El lanzamiento de “Lamento en baile” coincide con su próxima presentación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, el 23 de octubre en Miami, donde el público espera verlo regresar a los escenarios tras casi dos años de silencio artístico.

En una entrevista con la revista Billboard, Daddy Yankee explicó su nuevo propósito de vida: “Ahora mi propósito es transformar vidas a través de la música”, expresó el cantante, revelando la “renovada fe cristiana” que cultivó durante su retiro.

También enfatizó su compromiso con su mensaje espiritual: “Esto es una obligación que tenemos todos los que estamos en la fe, que estamos convertidos. Yo no puedo convertirme y quedarme callado, ¿sabes? Esto no es solo hacer música cristiana. El reto es poner el reino en la cultura pop”, declaró en la entrevista de portada titulada “Renacido”.

Con este nuevo capítulo, Daddy Yankee no solo reafirma su legado musical, sino que demuestra que la evolución espiritual y artística pueden coexistir, ofreciendo una propuesta que une ritmo, fe y transformación personal.