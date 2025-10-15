Jennifer Aniston confiesa por qué nunca consideró adoptar

La actriz rompió el silencio sobre uno de los temas más íntimos de su vida: por qué nunca consideró la adopción como vía para ser madre.

En una aparición reciente en el podcast Armchair Expert, la actriz Jennifer Aniston explicó que detrás de esa decisión hay un deseo profundo por tener una conexión biológica con su hijo: “Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una pequeña persona. Esa es la única manera: egoísta o no, lo que sea, eso es lo que he querido”.

Aniston, de 56 años, ha compartido que durante más de veinte años buscó convertirse en madre mediante tratamientos de fertilidad, incluyendo fecundación in vitro. “Llega un punto en que está fuera de mi control. Literalmente no hay nada que pueda hacer al respecto”, dijo con franqueza. Y agregó: “Es muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un instante extraño cuando pasa eso”.

Su testimonio no solo revela su firme postura frente a la adopción, sino también el desgaste emocional que atravesó año tras año intentando concebir. Los tratamientos fallidos, los comentarios públicos y las expectativas sociales se conjugaron para formar un camino complejo que ella decidió compartir públicamente ahora.

En una entrevista con Harper’s Bazaar UK, Jennifer Aniston habló sobre toda la narrativa pública que intentaba definirla como alguien que no deseaba tener hijos por arrogancia o por su carrera. “No conocían mi historia, ni lo que estuve atravesando durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos”, explicó.

Y puntualizó: “Llega un punto en el que no puedes ignorar la narrativa sobre cómo no voy a tener un bebé, no voy a tener una familia. Claro que a veces siento ese sentido de justicia, cuando se dice algo que no es cierto y tengo que corregir la mentira. Y luego pienso, ¿realmente debo hacerlo? Mi familia conoce mi verdad, mis amigos conocen mi verdad.”

Así, Aniston revela la tensión entre la vida privada y la exposición pública, y cómo esa presión la ha afectado personalmente.

Con el paso del tiempo, la actriz asegura haber logrado una especie de paz frente al tema, distanciándose de titulares y opiniones ajenas. “La noticia es tan rápida que simplemente desaparece”, comentó sobre el ritmo de los medios, aunque reconoció que en su momento le fueron muy difíciles las especulaciones.

En entrevistas previas, como la que concedió a Allure en 2022, Aniston ya hablaba del “camino de la maternidad” como uno lleno de pérdidas, decisiones difíciles y lecciones emocionales. “Nunca lo piensas… Aquí estoy hoy. El barco ya zarpó. Pero no tengo ningún arrepentimiento”, fueron sus palabras sobre aceptar que esa etapa biológica no sería parte de su historia.

También reconoció que durante esos años probó múltiples métodos alternativos además de los tratamientos médicos: “Estaba haciendo FIV, tomando tés chinos, lo que sea. Lo intentaba todo.” La diversidad de esfuerzos denota su determinación y, al mismo tiempo, el cúmulo de frustración de cada intento.

Además, Aniston refutó versiones que apuntaban a que su divorcio con Brad Pitt se debió a su decisión de no tener hijos, calificando ese tipo de especulaciones como “una mentira absoluta”.

Jennifer Aniston deja claro que no lleva lamentos por el rumbo que tomó su vida, sino lecciones y aceptación. Aunque no fue madre biológica, no exporta esa imposibilidad como una tragedia: la asume como parte de su historia.

Su confesión desnuda frente al micrófono va más allá de una celebridad compartiendo sus decisiones: se convierte en un testimonio humano de deseo, pérdida, resistencia y reconciliación consigo misma. En el debate sobre la maternidad, biológica, adoptiva o no, Aniston reivindica su voz, su verdad y su derecho a contar su versión sin someterse a expectativas externas.