Justin Bieber y Hailey celebran su aniversario escapándose a la montaña

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Justin entonó para su esposa una versión personal de “I Wanna Dance With Somebody”.

Justin y Hailey Bieber marcaron su reciente aniversario de bodas con una escapada romántica que desbordó complicidad y naturaleza.

A través de redes sociales, la pareja compartió imágenes de su retiro entre bosques, paseos en canoa y miradas cariñosas, casi un mes después de conmemorar siete años como esposos. La pareja, además, comparte un hijo de 13 meses, Jack Blues.

El 12 de octubre, Justin Bieber publicó en Instagram instantáneas que capturan momentos entrañables junto a Hailey: un tierno beso frente al paisaje montañoso, largos paseos a la orilla del lago y una escena de canoa en medio del agua serena. En una de las fotos también aparece la pareja emocionada al divisar un puma, un instante espontáneo que refuerza la autenticidad de su retiro.

Te puede interesar: Mel Gibson prepara la secuela de 'La pasión de Cristo' sin Jim Caviezel

Te puede interesar: El príncipe Guillermo rompe en llanto al hablar sobre la importancia de cuidar la salud mental

Según People, Justin vestía un abrigo de peluche marrón y gorro a juego al inicio, para luego cambiarse a una sudadera gris y una chaqueta de cuero con forro de piel. Hailey, por su parte, replicó el abrigo en su segundo atuendo, complementándolo con gafas de sol y sombrero negro.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Justin entonó para su esposa una versión personal de “I Wanna Dance With Somebody”, original de Whitney Houston, adaptando la letra para expresar su deseo de alguien con quien bailar (“someone who can dance with me”), evocando temas presentes en sus álbumes Swag y Swag II.

Este viaje romántico sucede pocos días después de que la pareja celebrara “Jack-tober”, una serie de momentos de Halloween protagonizados por su hijo. Hailey compartió fotos del pequeño explorando decoraciones de calabazas, esqueletos y detalles otoñales. A pesar de permitir pequeños vislumbres de la infancia de Jack, Hailey ha sido clara respecto a protegerlo del escrutinio público: “No lo llevamos a muchos sitios… Hay que ver lo invasivo que es todo. Se siente cruel meter a un bebé en eso.”

Hailey también ha expresado la tensión que supone mantenerse bajo la lupa mediática más allá del aniversario de su relación. En la misma entrevista, comentó: “Pensé que después de siete años ya se habría calmado, y no es así… Él es mi prioridad. Es lo más importante para mí.”

Desde que contrajeron matrimonio en septiembre de 2018, Hailey y Justin han afrontado la presión pública con una mezcla de autenticidad y discreción. La reciente escapada entre las montañas refuerza su voluntad de cultivar momentos privados dentro de una vida siempre expuesta.

Para los seguidores, este retiro se ve menos como una pose mediática y más como una reafirmación: incluso con responsabilidades parentales y el peso del espectáculo, su vínculo emotivo sigue siendo el eje central. En un mundo donde todo se documenta, ellos eligieron desconectarse juntos y reconectar en silencio.