Mel Gibson prepara la secuela de 'La pasión de Cristo' sin Jim Caviezel

Veintiún años después de revolucionar el cine religioso, el actor finalmente avanza en la producción de su ambicioso proyecto: The Resurrection of the Christ.

La esperada secuela contará con una nueva generación de actores, pues Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la cinta original, no retomará su papel, una decisión que ha sorprendido tanto a críticos como a seguidores del filme.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la producción será distribuida por Lionsgate y se estrenará en dos partes, programadas para el 26 de marzo y el 6 de mayo de 2027, fechas que coincidirán con el Viernes Santo y el Día de la Ascensión, respectivamente. La distribuidora confirmó además que los papeles principales serán completamente renovados, lo que también incluye a Monica Bellucci, quien dio vida a María Magdalena en la primera entrega.

Aunque Gibson deseaba mantener al elenco original, el paso del tiempo se convirtió en un obstáculo para la postproducción. Según fuentes citadas por Page Six, “habría que hacer mucho trabajo digital con los actores originales, además de los problemas de agenda”. Los procesos de rejuvenecimiento digital y las diferencias logísticas habrían sido determinantes para prescindir del elenco de 2004.

La secuela comenzará a rodarse en los estudios Cinecittà de Roma y en varias locaciones del sur de Italia, entre ellas Altamura, Ginosa, Gravina di Laterza y Matera, esta última conocida por haber representado Jerusalén en la primera película. El objetivo, según allegados al proyecto, es recrear con la misma fidelidad los escenarios bíblicos que marcaron la estética original.

La idea de continuar la historia surgió poco después del éxito global de La pasión de Cristo, pero el proceso de desarrollo ha sido lento y minucioso. Gibson reconoció que el desafío no consistía solo en narrar el evento central de la resurrección, sino en explorar su dimensión espiritual y simbólica. “Es más que el simple evento que se menciona en el título; es un acontecimiento increíble… y lo importante es sustentar eso con las cosas que lo rodean. Esa es la verdadera historia”, explicó el director al presentador Stephen Colbert en 2016.

Años después, en 2022, Gibson amplió su visión en una entrevista con Raymond Arroyo para The World Over: “Es un tema enorme, y no es una narrativa lineal. Hay que yuxtaponer el evento central que quiero contar con todo lo que ocurre a su alrededor: en el futuro, en el pasado y en otros planos. Y eso empieza a volverse un poco de ciencia ficción”.

La pasión de Cristo fue un fenómeno cultural y económico sin precedentes. Estrenada el 25 de febrero de 2004, recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de apenas 30 millones. Durante años fue la película clasificada R más taquillera de la historia de Estados Unidos, y aún hoy se mantiene entre las producciones más rentables del siglo XXI.

Con La resurrección de Cristo, Mel Gibson busca no solo retomar uno de los relatos más poderosos del cristianismo, sino también ofrecer una nueva mirada sobre la fe, la redención y la trascendencia, temas que siguen resonando dos décadas después.