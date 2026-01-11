La entrega de los certificados se realizó durante un acto oficial encabezado por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, quien subrayó que esta certificación representa un sello de confianza que garantiza que los alimentos llegan al consumidor bajo condiciones seguras y sostenibles.

David, Chiriquí/Un paso importante hacia una agricultura más segura y sostenible se dio en la provincia de Chiriquí, donde 16 productores recibieron por primera vez en el país la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), un reconocimiento que acredita que sus fincas cumplen con estándares de calidad, inocuidad y responsabilidad ambiental.