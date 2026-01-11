Los propios residentes describen el área como “un paraíso escondido”, un lugar que ahora se abre al mundo sin perder su esencia natural.

Veraguas/Ubicado en la costa sur del distrito de Las Palmas, en la provincia de Veraguas, Pixváe comienza a dejar de ser un secreto bien guardado para convertirse en uno de los destinos emergentes del turismo nacional e internacional. Sus playas, paisajes y formaciones rocosas atraen cada vez a más visitantes en busca de aventura y naturaleza.