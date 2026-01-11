Playa Pixváe, el paraíso escondido de Veraguas que abre sus puertas al turismo
Los propios residentes describen el área como “un paraíso escondido”, un lugar que ahora se abre al mundo sin perder su esencia natural.
Veraguas/Ubicado en la costa sur del distrito de Las Palmas, en la provincia de Veraguas, Pixváe comienza a dejar de ser un secreto bien guardado para convertirse en uno de los destinos emergentes del turismo nacional e internacional. Sus playas, paisajes y formaciones rocosas atraen cada vez a más visitantes en busca de aventura y naturaleza.