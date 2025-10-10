Harry Potter | John Lithgow deslumbra como el nuevo Dumbledore con sus primeras apariciones

El universo mágico de J.K. Rowling está listo para renacer en televisión y ya tenemos el primer vistazo de uno de sus personajes más emblemáticos.

Este 8 de octubre, John Lithgow fue visto caracterizado como Albus Dumbledore durante la filmación de la nueva serie de Harry Potter producida por HBO. Las fotografías, tomadas en la costa de Cornwall (Reino Unido), rápidamente se volvieron virales en redes sociales y desataron la emoción de los fanáticos.

A sus 79 años, el actor estadounidense sorprendió al lucir una larga barba blanca y túnicas azules que ondeaban con el viento del Atlántico. Aunque las imágenes fueron captadas a distancia, los testigos pudieron apreciar detalles clave. Según el diario Metro UK, Lithgow repasaba sus líneas en grandes carteles que mostraban frases en latín: “Nurus cadat via pateat” y “Natura nihil omnia patefie posse Natura constiuit”, que usuarios de Reddit interpretaron libremente como “Deja que el muro caiga y el camino se aclare”.

Los seguidores especulan que podría tratarse de una reinterpretación de la icónica escena de La piedra filosofal en la que Hagrid localiza a Harry en la cabaña sobre la roca, después de que los Dursley intentaran ocultarlo. En esta versión, Dumbledore aparentemente abriría el mar para que el semigigante pudiera llegar hasta el niño.

Los fanáticos de la saga no tardaron en reaccionar a las imágenes filtradas. En Reddit, el usuario ira_1991 comentó: “¡Se ve increíble! La verdad, esta versión de Dumbledore se ve majestuosa”.

Otro seguidor, ttas93, celebró la fidelidad al material original: “Parece que todos están captando mucho mejor la estética de los libros. Es como ver las ilustraciones cobrar vida”.

Incluso la cuenta oficial de Wizarding World Direct compartió su entusiasmo: “Estoy sin palabras. John Lithgow como Dumbledore ya es perfecto”.

Nacido en 1945, John Lithgow es uno de los intérpretes más respetados de su generación. Formado en Harvard y en la London Academy of Music and Dramatic Art, acumula una carrera de más de cinco décadas con premios de prestigio como seis Emmy, dos Tony, dos Globos de Oro y un Olivier Award.

En televisión dejó huella con su papel en La Tercera Roca del Sol y con su interpretación de Winston Churchill en The Crown, que le valió un Emmy en 2017. Ahora, su incorporación al mundo de Harry Potter lo convierte en sucesor de Richard Harris y Michael Gambon, quienes dieron vida al director de Hogwarts en la saga cinematográfica.

La serie de HBO promete un enfoque más fiel a los libros de Rowling, con siete temporadas, una por cada novela. Está liderada por Francesca Gardiner (Succession) y Mark Mylod, quienes además dirigirán algunos episodios.

El reparto principal incluye a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Entre los adultos destacan Paapa Essiedu (I May Destroy You) como Severus Snape y Nick Frost (Shaun of the Dead) en el rol de Hagrid.

Aunque algunos fanáticos han cuestionado la necesidad de un reinicio tan pronto después de las películas, HBO insiste en que se trata de “una adaptación fiel de la querida serie de libros de Harry Potter”.

La producción arrancó este año y se extenderá durante varios más, con un estreno previsto para 2027. Con la confirmación de Lithgow en un papel tan icónico y las primeras imágenes del rodaje, la expectativa no hace más que crecer.

El reto de revivir Hogwarts y a sus personajes más queridos será enorme, pero las primeras reacciones sugieren que el nuevo Dumbledore ya ha conquistado a buena parte del público.