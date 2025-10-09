Karol G hará historia: primera colombiana en encabezar el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La cantante Karol G fue confirmada como el acto principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que se celebrará el próximo 15 de octubre en Nueva York. La noticia fue oficializada por la icónica marca de lencería a través de sus redes sociales, donde resaltaron el impacto de la artista paisa en la escena internacional.

“We said go big this year and we meant it. KAROL G, welcome to the Victoria’s Secret Fashion Show stage (Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande y lo cumplimos. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show)”, escribió la cuenta oficial de Victoria’s Secret en Instagram, acompañando el mensaje con imágenes promocionales de la intérprete de Provenza.

La artista ganadora del Grammy continúa sumando hitos a su carrera. En los últimos meses, Karol G ha sorprendido con actuaciones en escenarios de talla mundial: desde el medio tiempo de un partido de la NFL en Brasil, hasta su colaboración con Andrea Bocelli en Grace for the World, pasando por su show en el legendario cabaret Crazy Horse de París. Ahora, su nombre quedará registrado como la primera colombiana en presentarse como acto principal en el desfile de Victoria’s Secret.

Para la cantante, este logro tiene un valor especial. “Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria”, declaró Karol G en entrevista con Billboard, dejando ver que su participación responde a una aspiración personal que la acompaña desde sus inicios.

El espectáculo, que regresó en 2023 tras una pausa de cinco años, se ha consolidado como uno de los desfiles de moda más influyentes y mediáticos. En él, las modelos conocidas como “ángeles” desfilan con la nueva colección de la marca, mientras artistas internacionales realizan presentaciones en vivo.

La edición 2025 contará además con las actuaciones de Madison Beer, Missy Elliott y TWICE, reforzando la apuesta por un espectáculo que mezcla música, moda y entretenimiento global. La transmisión estará disponible en la aplicación oficial de Victoria’s Secret, así como en sus cuentas de Instagram, YouTube, TikTok y a través de Amazon Prime Video, desde las 7:00 p.m. hora de Nueva York (6:00 p.m. en Colombia).

El anuncio de la participación de Karol G desató una ola de entusiasmo en redes sociales. Los seguidores de la cantante expresaron su orgullo con mensajes como: “Omg mi show favorito con mi artista favorita”, “Yes!!!!! La reina va a enseñarles cómo es que se hace”, “Aquí los que estamos orgullosos de KAROL G” y “Nuestra TROPICOQUETA rompiendo TODO”.

El Victoria’s Secret Fashion Show se ha caracterizado por integrar presentaciones de artistas que marcaron la cultura pop. De acuerdo con Vogue y Rolling Stone, la actuación de Rihanna en 2012 con Diamonds y Phresh Out the Runway sigue siendo una de las más recordadas. Taylor Swift también brilló en 2013 y 2014 con temas como I Knew You Were Trouble y Blank Space, logrando una química inusual con las modelos en escena.

Por su parte, Justin Timberlake hizo historia en 2006 con SexyBack, en un show que, según Billboard, definió el rumbo del evento hacia espectáculos de mayor impacto. Otros nombres como Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry, Ariana Grande y The Weeknd también han dejado huella en este escenario.

La presencia de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 representa un reconocimiento a su creciente influencia mundial y, al mismo tiempo, un motivo de orgullo para Colombia. La artista paisa no solo llevará su música a un escenario emblemático de la moda, sino que también consolidará su imagen como ícono cultural y referente femenino de la industria musical latina.

Con esta nueva participación, Karol G confirma que su trayectoria no tiene límites. De Medellín para el mundo, la “Bichota” sigue conquistando espacios donde ninguna colombiana había llegado antes.