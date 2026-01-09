Día de los Mártires: Más de 30 mil vehículos se dirigen al interior del país durante el asueto del 9 de enero

De acuerdo con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT), desde tempranas horas de la mañana se implementó una inversión de carriles en dirección al interior, inicialmente desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Loma Campana, como parte del operativo por el asueto del Día de los Mártires.