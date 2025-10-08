Anuel AA enfrenta polémica en Puerto Rico: no quieren su regreso tras incidentes violentos

El nombre de del artista vuelve a estar en el centro de la polémica en su país natal.

Esta vez, por la creciente preocupación sobre su posible presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el “Choliseo”, luego de que se relacionaran dos tiroteos con la presencia del artista urbano en dicho recinto.

El tema salió a la luz tras declaraciones de José Miguel Agrelot, asesor estratégico del Coliseo, quien a través de su vocero Jorge Pérez advirtió sobre el alto nivel de riesgo que representaría permitir conciertos del intérprete de Más rica que ayer en este espacio.

En entrevista con el programa radial Primer Round de Magic 97.3 FM, Agrelot fue enfático: “No se debería permitir… el riesgo es muy alto”.

El asesor recordó que en 2019 el Coliseo sufrió daños significativos en su estructura luego de que desconocidos dispararan contra el recinto poco después de la presencia de Anuel AA. Las pérdidas, según fuentes locales, ascendieron a 500,000 dólares.

Más recientemente, durante el NBA Puerto Rico Celebrity Game, el cantante canceló su participación tras un tiroteo ocurrido horas antes. Estos dos episodios alimentaron las sospechas de que los ataques estarían vinculados con su entorno.

“Es la segunda vez que ocurre un incidente similar con este artista. Después de esta segunda ocasión y según la información, aparentemente el mensaje era para él. Pero si alguien me pregunta, yo como asesor estratégico pensaría que no se debería permitir. El riesgo es muy alto y ya es la segunda vez”, explicó Agrelot en la misma entrevista.

Pese a estas declaraciones, se aclaró que el reguetonero no está vetado del Coliseo, aunque la recomendación actual es evitar su contratación hasta que existan mayores garantías de seguridad.

La polémica por su posible regreso al “Choliseo” no es el único problema que enfrenta el artista en la actualidad. Hace pocos días, se conoció una demanda en su contra presentada por un hombre que asegura haber sido agredido por el cantante y su equipo en el parque acuático Volcano Bay de Universal Studios.

De acuerdo con la denuncia, el demandante fue golpeado en la cabeza frente a su madre e hija, quedando tendido en el suelo tras la presunta agresión. El hombre exige una compensación económica aún no especificada, además de la cobertura de sus gastos médicos. Incluso Universal Studios aparece mencionado en el documento legal que sigue en trámite.

Aunque Anuel AA ha mantenido un lugar privilegiado en el género urbano gracias a su estilo provocador y colaboraciones con estrellas internacionales, sus problemas legales y los incidentes asociados a su nombre lo han puesto en el ojo del huracán mediático.

La advertencia sobre su regreso al Coliseo de Puerto Rico se suma a una larga lista de controversias en su vida personal y profesional, desde disputas legales hasta conflictos públicos. Pese a ello, el intérprete conserva una base sólida de seguidores que continúan respaldando su música y llenando sus presentaciones en distintos países.

Por ahora, el futuro de Anuel AA en el principal recinto de espectáculos de San Juan se mantiene en suspenso. Aunque no existe un veto oficial, las palabras del asesor estratégico reflejan la preocupación de las autoridades locales frente al riesgo de repetir incidentes violentos.

Lo cierto es que, entre demandas legales y cuestionamientos sobre su seguridad en escenarios masivos, Anuel AA enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su carrera. Su capacidad de superar esta etapa determinará no solo su reputación en la industria, sino también la confianza de los organizadores de eventos en Puerto Rico y a nivel internacional.