B-King asesinado en México: cuatro detenidos por el crimen del rapero colombiano

El brutal asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown sigue estremeciendo tanto a México como a Colombia.

A casi un mes del crimen, la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en los hechos ocurridos en septiembre, entre ellas Angélica Irais N, Luis Alberto N, José Luis N y Jaime N, quienes ya fueron enviados a prisión preventiva.

El juez encargado del caso concluyó que la acusación era lo suficientemente sólida para procesarlos por homicidio, aunque precisó que su participación habría sido en calidad de cooperación. Uno de los detalles más reveladores fue difundido por el diario El Universal: “Jaime N, de 62 años, habría facilitado uno de los vehículos en que los asesinos transportaron a las víctimas antes del crimen, un Mercedes Benz”.

B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en la zona de Polanco, en Ciudad de México, después de presentarse en el sur de la capital dos días antes. Según la Fiscalía capitalina, ambos salieron de un gimnasio Smart Fit y abordaron voluntariamente un vehículo de aplicación. Posteriormente, fueron trasladados hacia Iztapalapa y de allí a un automóvil diferente que los condujo hasta el Estado de México.

Seis días más tarde, el 22 de septiembre, las autoridades confirmaron que dos cuerpos desmembrados hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán correspondían a los músicos colombianos. “Es allí donde se cometieron los homicidios”, afirmó la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, al confirmar que el Mercedes Benz en el que viajaban los artistas cruzó la frontera hacia el Estado de México.

El vehículo fue localizado el 24 de septiembre durante un cateo en una vivienda abandonada en Tepetlaoxtoc. Allí se levantaron pruebas forenses con el fin de identificar a quienes acompañaron a los artistas en sus últimas horas. Sin embargo, aún no hay una versión oficial que confirme si las víctimas estuvieron físicamente en ese lugar.

La investigación también ha salpicado a otros cuatro ciudadanos colombianos que fueron detenidos, interrogados e incluso acusados de extorsión. Según las familias de los capturados, hubo “maltratos y torturas” por parte de policías de la Fiscalía mexiquense, quienes los habrían usado como “chivos expiatorios”. Hasta ahora, los cuatro siguen bajo proceso judicial en prisión preventiva.

Te puede interesar: Blessd afronta grave denuncia por secuestro y tortura: víctima relata amenazas extremas

Te puede interesar: Coldplay | Andy Byron reaparece en pareja tras polémico escándalo de infidelidad

La magnitud del crimen trascendió las fronteras. El presidente colombiano, Gustavo Petro, exigió públicamente colaboración a las autoridades mexicanas mediante varios mensajes en la red social X. La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió asegurando que las instituciones de seguridad darían prioridad al caso.

Aunque la investigación no ha confirmado oficialmente la participación de un grupo delictivo específico, el contexto apunta hacia el crimen organizado. En el sitio donde fueron hallados los cuerpos apareció una narcomanta con las iniciales “FM”, asociadas presuntamente a la Familia Michoacana.

Expertos en seguridad consultados señalan que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas sintéticas, en particular el 2C-B, conocido como tusi o cocaína rosa. Esta sustancia es distribuida en Ciudad de México por organizaciones como la Unión Tepito y La Chokisa.

Fuentes cercanas al entorno del DJ sugieren que Regio Clown habría sido el blanco principal de la agresión por negarse a pagar “derecho de piso” para la venta de drogas en determinados sectores de la ciudad. En este escenario, B-King habría estado “en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

Hasta ahora, son ocho los detenidos relacionados directa o indirectamente con el asesinato, pero solo cuatro enfrentan cargos por homicidio. El crimen de B-King y Regio Clown no solo dejó en luto a la escena urbana y de reguetón colombiano, sino que también evidenció la compleja red de violencia, narcotráfico y corrupción que conecta a México y a Sudamérica.

Con múltiples hipótesis en curso y denuncias de abusos policiales, la investigación se mantiene abierta. El caso podría marcar un antes y un después en la cooperación judicial entre Colombia y México en torno al combate del crimen organizado transnacional.