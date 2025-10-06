Blessd afronta grave denuncia por secuestro y tortura: víctima relata amenazas extremas

El cantante colombiano Stiven Mesa Londoño , conocido artísticamente como Blessd , atraviesa uno de los momentos más controvertidos de su carrera tras ser señalado en una denuncia penal por delitos de secuestro simple, lesiones personales, amenazas y tortura .

La investigación, que actualmente está en manos de la Fiscalía General de la Nación, fue revelada por El Colombiano y tiene como principal denunciante a Iván Andrés Galindo Navia, mánager del reguetonero Jean Emanuel Cortés, conocido como Pirlo.

Según el relato de Galindo, los hechos ocurrieron en mayo de 2024 en la casa 27 de la parcelación Los Montes, ubicada en el sector Alto de Las Palmas, Medellín. El denunciante afirma que todo comenzó tras un robo de joyas y relojes de alto valor pertenecientes al artista, lo que habría desencadenado un episodio de violencia en el que Blessd y su equipo de trabajo lo retuvieron de manera ilegal.

De acuerdo con la declaración entregada a la Fiscalía, en el lugar estaban presentes el propio Blessd, su mánager Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, su jefe de seguridad Néstor y varios hombres encapuchados. Allí, el denunciante asegura haber sido sometido a agresiones físicas y verbales en un intento de obtener información sobre el paradero de las joyas sustraídas.

“Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”, relató Galindo Navia en su versión. También aseguró que recibió golpes y amenazas directas del cantante: “Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (…) Me decía que yo era una rata (…) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (…) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”.

La denuncia también incluye episodios de intimidación extrema. Galindo sostuvo que Blessd y su equipo le advirtieron que podrían mutilarlo si no confesaba. “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”, señaló en su declaración.

Incluso, después de que se le permitió abandonar el lugar, afirmó haber recibido una amenaza directa del reguetonero: “Yo sé que algún día nos vamos a encontrar. Tenga claro que yo voy por la suya (…) así que coja fuercita y venga por la mía”.

Otro punto inquietante del testimonio hace referencia a la extracción forzada de muestras de sangre. Galindo narró que una enfermera fue llevada al sitio para realizar exámenes a los presentes, con el fin de cotejar los resultados con rastros encontrados en el lugar del robo.

“La enfermera me chuzó dos veces sin encontrar la vena. Cuando por fin me sacó la sangre, Néstor (el jefe de seguridad) tomó el tubo y se lo guardó en su canguro, sin ponerlo con los demás”, detalló.

Según la denuncia, el propio Dímelo Jara le advirtió que debía aceptar la prueba: “Si usted no hizo nada, esa sangre no le va a salir positiva”. Al mismo tiempo, uno de los hombres encapuchados lo amenazó diciéndole: “Gordito, tú estás estripado, estás caído”.

Mientras tanto, la defensa de Blessd rechaza de manera tajante las acusaciones. Luis Ángel López, abogado del reguetonero, aseguró a El Tiempo que los señalamientos “son falsos” y que existen testimonios de Pirlo que contradicen la versión presentada por Galindo. Según el jurista, la estrategia de la contraparte busca dar visibilidad a hechos que carecen de sustento jurídico.

“Los señalamientos en contra del artista son falsos y hay versiones distintas otorgadas por Pirlo que demostrarían la falta de veracidad en los hechos que denunció Galindo”, expresó López. Además, insistió en que Blessd no desea que la denuncia cobre mayor difusión mediática.

La Fiscalía General de la Nación avanza en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido en Alto de Las Palmas. Por ahora, el caso mantiene en vilo a la industria del reguetón, pues involucra a una de las figuras emergentes más reconocidas de la escena urbana colombiana.

Mientras la investigación sigue su curso, el nombre de Blessd continúa en el centro de la polémica, dividiendo opiniones entre sus seguidores: algunos lo respaldan fielmente y otros cuestionan el impacto que este proceso podría tener en su carrera artística.