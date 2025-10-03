Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, estado de salud tras su hospitalización

El artista compartió una foto recibiendo suero en un hospital, lo que despertó rumores sobre su salud. Sin embargo, las publicaciones posteriores dejaron claro que se trató de un procedimiento preventivo.

El artista Eduin Caz volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de compartir una imagen desde una cama de hospital tras concluir dos conciertos consecutivos.

Sin embargo, lejos de tratarse de una condición grave, el propio artista aclaró que se trató de un episodio de agotamiento físico derivado de la intensa agenda de presentaciones.

El 27 y 28 de septiembre, Grupo Firme se presentó en el Palenque de Pachuca y en la Feria Nacional de Tijuana 2025, jornadas que implicaron viajes, largas horas de escenario y un alto nivel de exigencia vocal y física.

En una historia de Instagram, Eduin Caz escribió con humor: “Sin tanta crema porque se aguada la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo”, dejando ver que su hospitalización se debió al cansancio y no a una enfermedad grave.

El artista compartió una foto recibiendo suero en un hospital, lo que despertó rumores sobre su salud. Sin embargo, las publicaciones posteriores dejaron claro que se trató de un procedimiento preventivo.

Días antes, el 24 de septiembre, Eduin informó que su hijo había sido sometido a una cirugía de emergencia. Desde sus redes sociales agradeció que la intervención resultara exitosa: “Gracias a Dios todo bien en la cirugía”, escribió aliviando la preocupación de sus seguidores.

Pese a la hospitalización, no hay conciertos cancelados ni comunicados oficiales que indiquen modificaciones en la agenda. La agrupación mantiene su calendario activo, lo que ha tranquilizado a los fans que esperan verlos en los próximos eventos.

Los espectáculos del grupo continúan con el mismo ambiente festivo y cercano que los caracteriza, consolidando a Grupo Firme como una de las bandas más importantes del regional mexicano en la actualidad.

En medio de esta situación, el cantante sorprendió con otro proyecto personal: la apertura de su restaurante “Agustito Sushi Mariscos Bar CDMX”, ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

El negocio, inspirado en la gastronomía de Mazatlán, Sinaloa, se inauguró en sociedad con Max Peraza, integrante de La Bandononona Clave Nueva. Durante el evento, Eduin Caz no solo celebró junto a familiares, amigos y personalidades de la televisión como El Capi Pérez, Herly y Jair Sánchez, sino que también se puso el mandil y atendió personalmente a los comensales, incluso lavando platos para mostrar su compromiso con el emprendimiento.

“Atención de lujo” fue la frase que él y su socio utilizaron para invitar a sus seguidores a vivir la experiencia culinaria, que busca traer el sabor sinaloense al corazón de la capital mexicana.

La inauguración incluyó un show de Grupo Firme interpretando sus mayores éxitos, lo que convirtió la velada en una celebración por partida doble: el lanzamiento del restaurante y el acercamiento directo con sus fans.

El nuevo emprendimiento llega después de una controversia generada en un festival, donde el cantante Dani Flow hizo comentarios comparativos entre Eduin Caz y Christian Nodal, lo que provocó debate entre los seguidores de ambos artistas.

Entre compromisos musicales, proyectos empresariales y su rol como padre, Eduin Caz atraviesa semanas intensas que reflejan tanto el éxito como las exigencias de su carrera. Por ahora, su salud no representa un riesgo mayor, y la atención se centra en su recuperación, el cumplimiento de la agenda de Grupo Firme y el crecimiento de su faceta como empresario gastronómico.