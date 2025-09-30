J.K. Rowling arremetió contra Emma Watson: 'Ignora lo ignorante que es'

La relación entre la escritora y la actriz, que alguna vez pareció cercana durante los años de filmación de Harry Potter, atraviesa un nuevo capítulo de tensiones.

La autora británica lanzó fuertes críticas hacia la actriz Emma Watson luego de que esta se refiriera públicamente a su desacuerdo con las posturas de Rowling sobre la identidad de género.

La semana pasada, Watson expresó que, a pesar de sus diferencias con la escritora, todavía siente cariño por ella y aseguró que nunca la “cancelaría”. “Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión”, dijo la intérprete de Hermione Granger en una entrevista.

Sin embargo, J. K. Rowling respondió con dureza a través de su cuenta en X. La escritora afirmó que su percepción sobre la actriz cambió debido a comentarios pasados que, según ella, intensificaron el acoso y las amenazas en su contra.

“Como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin la protección de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”, escribió Rowling.

Rowling recordó que, desde los diez años, conoció a Watson en los rodajes de la saga y que durante mucho tiempo sintió un cierto instinto de protección hacia ella y hacia los demás jóvenes actores. “Hasta hace muy poco, no había logrado deshacerme del recuerdo de esos niños que necesitaban ser persuadidos con delicadeza para que interpretaran sus diálogos en un grande y terrorífico estudio de cine”, explicó.

No obstante, la autora afirmó que el “punto de inflexión” ocurrió en 2022, cuando Watson subió al escenario de los Premios BAFTA. En aquella ocasión, la presentadora Rebel Wilson la introdujo diciendo: “Está orgullosa de llamarse feminista, pero todos sabemos que es una bruja”. La actriz respondió: “Estoy aquí para TODAS las brujas”, lo que fue interpretado como una indirecta hacia Rowling.

Más tarde, Watson envió una breve nota a la escritora: “Siento mucho lo que estás pasando”. Para Rowling, ese gesto resultó insuficiente en medio de la crisis que atravesaba: “Esto fue cuando las amenazas de muerte, violación y tortura contra mí estaban en su apogeo, en un momento en que mis medidas de seguridad personal tuvieron que reforzarse considerablemente y estaba constantemente preocupada por la seguridad de mi familia”.

Rowling también señaló que su crítica a Watson se relaciona con la desigualdad de experiencias entre ambas. “Yo no era multimillonaria a los catorce años. Vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma. Por lo tanto, comprendo por experiencia propia lo que significa para las mujeres y niñas que no tienen los privilegios que ella tiene el ataque a los derechos de las mujeres en los que Emma ha participado con tanto entusiasmo”.

En otro de sus mensajes, la escritora sostuvo: “Ningún actor que haya interpretado a alguno de los personajes que creé me debe agradecimiento eterno. La idea es tan absurda como la de pensar en consultarle a mi jefe cuando tenía veintiún años sobre qué opiniones debería tener ahora”.

A su juicio, la supuesta muestra de afecto de Watson en los últimos días responde a un cambio de tendencia: “Las recientes declaraciones de amor de Emma marcan un cambio de rumbo que sospecho que ha adoptado porque se ha dado cuenta de que condenarme a viva voz ya no está tan de moda como antes”.

En varias ocasiones, Watson se ha manifestado en defensa de la comunidad trans. En 2020, escribió en redes sociales: “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que las cuestionen constantemente ni les digan que no son quienes dicen ser”.

En su entrevista más reciente, la actriz reiteró su aprecio hacia Rowling, a quien solía llamar cariñosamente “Jo”: “Simplemente no hay mundo en el que yo pudiera cancelarla o cancelar eso, por nada del mundo. Tiene que seguir siendo cierto. Es cierto”.

La estrella británica también destacó la influencia de Rowling en su infancia: “La amabilidad y las palabras de aliento que me brindó y la oportunidad de interpretar a un personaje como Hermione son cosas que atesoraré siempre”.

Sobre la aparente contradicción en sus sentimientos, Watson señaló: “Simplemente no sé qué más hacer que mantener estas dos cosas aparentemente incompatibles juntas al mismo tiempo y simplemente esperar que tal vez algún día se resuelvan o se unan”.

Lo que comenzó como una relación de mutua admiración entre autora y actriz hoy se ha transformado en un enfrentamiento mediático que refleja el debate global sobre identidad de género y feminismo. Mientras Watson insiste en no renunciar al afecto que siente por Rowling, la escritora deja claro que ya no guarda la misma cercanía con quien alguna vez consideró casi como familia.

BBC News confirmó que se ha puesto en contacto con los representantes de Emma Watson para obtener una respuesta oficial sobre los comentarios de Rowling.