Selena Gomez y Benny Blanco: así fue la boda secreta que costó más de 5 millones de dólares

El matrimonio ya se perfila como una de los más lujosos y reservados del 2025.

La pareja eligió una finca privada en Montecito, California, que fue transformada en un escenario blindado contra las miradas curiosas y en el que los costos de producción superaron los cinco millones de dólares, según reveló la revista ¡Hola!

Desde días antes de la ceremonia, se instalaron enormes carpas blancas para cubrir cada rincón de la propiedad, reportó Daily Mail. La seguridad, prioridad absoluta para los novios, representó una inversión cercana a los 300 mil dólares, de acuerdo con Hello! Magazine.

El operativo incluyó guardias armados, accesos restringidos, lonas oscuras para bloquear entradas, patrullas permanentes e incluso sistemas para evitar drones. Los proveedores también estuvieron sujetos a estrictos protocolos: los alimentos se prepararon fuera de la finca y se entregaron en el último momento, sin revelar a los equipos de catering la ubicación exacta hasta horas antes.

El enlace reunió a 300 asistentes, en su mayoría celebridades de primer nivel, lo que lo convierte en uno de los eventos más exclusivos del año. Para alojar a los invitados, la pareja reservó por completo el resort El Encanto, en las colinas de Santa Bárbara, propiedad de Justin Mateen, cofundador de Tinder.

Según la revista, las habitaciones de este complejo parten de los mil dólares por noche. Durante el fin de semana de la boda, no se aceptaron reservas externas: todo el lugar quedó exclusivamente para familiares y amigos de la pareja.

El espectáculo musical también fue pensado para sorprender. Una de las estrellas confirmadas fue Snoop Dogg, quien además de animar la fiesta se desempeñó como maestro de ceremonias. El rapero es cercano al productor y ya habían trabajado juntos en el tema “Bad Decisions” junto a BTS.

La discreción y el impecable despliegue logístico estuvieron en manos de Mindy Weiss, la wedding planner más solicitada de Hollywood, conocida por organizar enlaces de las Kardashian y otras figuras del espectáculo.

Las celebraciones comenzaron la noche del viernes 26 de septiembre, con una cena pre-boda en una finca privada de California. Según People (27 de septiembre), el evento se prolongó hasta altas horas de la noche y tuvo “un ambiente excelente”. Un asistente anónimo declaró: “Los invitados la pasaron de maravilla”.

Selena Gomez, de 33 años, y Benny Blanco, de 37, hicieron pública su relación en diciembre de 2023. Un año más tarde, durante un picnic con comida de Taco Bell, el productor le propuso matrimonio con un anillo valorado en aproximadamente un millón de dólares.

Antes de la ceremonia, ambos celebraron por separado: Gomez organizó su despedida de soltera en Cabo San Lucas, mientras Blanco disfrutó de una fiesta en Las Vegas. Finalmente, el 27 de septiembre la pareja dio el “sí, acepto” frente a sus amigos y familiares más cercanos.