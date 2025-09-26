Panamá brilló con estrenos musicales que encendieron los Premios Juventud 2025

La gala no solo premió a los artistas más destacados del año, sino que también se convirtió en la plataforma ideal para estrenos mundiales.

Varios intérpretes de talla internacional eligieron este escenario para presentar por primera vez sus nuevas canciones, desatando la euforia de miles de fanáticos presentes en el Centro de Convenciones Amador y de millones que siguieron la transmisión.

El panameño Sech, quien fue declarado anfitrión del evento, se robó aplausos al estrenar en televisión su sencillo “Novio no”. Con una puesta en escena innovadora, el cantante hizo vibrar al público en su propia tierra.

Días antes, Sech había lanzado junto a Boza el tema “París”, fruto de la propuesta de su colega. “Me siento excelente, agradecido con Dios de tantas cosas, cosas buenas y cosas malas. De todo se aprende y estamos aquí todos los días echando para adelante”, expresó el artista, que también compitió en distintas categorías de la premiación.

Además, Sech compartió que acompañó a los artistas internacionales que viajaron a Panamá, mostrándoles los lugares más emblemáticos de la ciudad como parte de su papel de anfitrión.

Otro de los estrenos más esperados fue el de Marc Anthony y Wisin, quienes sorprendieron al público con el lanzamiento global de “Que me quiera má”. La fusión de bachata urbana convirtió el recinto en una fiesta colectiva, con Marc Anthony aportando su inconfundible voz y Wisin la energía del reguetón.

“Si te sientes orgulloso de ser latino, sube las manos arriba”, gritó Wisin tras culminar la explosiva presentación. El tema, cargado de ritmo y empoderamiento, aborda la resiliencia tras un desamor y la fuerza de seguir adelante con alguien que sepa amar más.

El sencillo forma parte de Bolero Records, el nuevo sello de Marc Anthony bajo distribución de Sony Music Latin. Su video oficial, dirigido por Charlie Nelson y filmado en Miami, recrea una atmósfera tropical que mezcla la vida nocturna con la fiesta playera.

Ambos artistas también compitieron en categorías importantes: Marc Anthony en tres, incluida Éxito Tropical por “Ale Ale”, y Wisin en dos, entre ellas Mejor Álbum Urbano por “Mr. W (Deluxe)”.

El colombiano Maluma regresó a los Premios Juventud con un estreno cargado de energía. Su nuevo sencillo, titulado “Bronceador”, se escuchó por primera vez en el escenario de Panamá y contagió al público con su ritmo veraniego.

El intérprete, que acumuló cuatro nominaciones en la edición, entre ellas La Mezcla Perfecta y Mejor Urban Track, consolidó su show como uno de los más comentados de la noche.

Por su parte, la mexicana Gloria Trevi, junto a Grupo Firme, encendió el escenario con “Súfrale”, una propuesta cargada de fuerza y dramatismo que conectó con la audiencia desde el primer acorde.

La edición 2025 fue histórica no solo por los estrenos, sino porque por primera vez los Premios Juventud se celebraron fuera de Estados Unidos, con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana.

La organización destacó la magnitud del evento: 231 artistas compitieron en 41 categorías, entre ellas 30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales. Además, la ceremonia contó con homenajes especiales, como el Agente de Cambio otorgado al colombiano Carlos Vives y al boricua Myke Towers.

Panamá vivió una noche única, en la que la música latina estrenó himnos que, sin duda, marcarán los próximos meses en las plataformas digitales y en los corazones del público.