Disney confirma nueva película de Los Simpson con estreno en 2027

Después de casi veinte años de espera, la familia amarilla más famosa de la televisión regresa a la gran pantalla.

Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente que una nueva película de Los Simpson llegará a los cines el 23 de julio de 2027, marcando así el esperado regreso de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie al cine.

El anuncio pone fin a los rumores que circulaban desde hace más de una década sobre una posible secuela de Los Simpson: la película (2007), cinta que recaudó 536 millones de dólares en taquilla mundial con un presupuesto de apenas 75 millones, consolidándose como un fenómeno global.

La llegada de la película de Los Simpson no solo entusiasma a los fanáticos de la serie, sino que también implica cambios en la agenda cinematográfica de Disney. La producción ocupará el lugar de un proyecto sin título del universo Marvel, retirado de la cartelera. Con este movimiento, el calendario de Marvel Studios quedará con un vacío entre Avengers: Doomsday (18 de diciembre de 2026) y Avengers: Secret Wars (17 de diciembre de 2027).

Aunque la trama aún no ha sido revelada, Disney y 20th Century compartieron en Instagram el primer póster promocional, protagonizado por una rosquilla rosa con el lema: “Homer’s coming back for seconds” (“Homero regresa por más”), en clara referencia al apetito insaciable del personaje central.

Creada por Matt Groening, Los Simpson se mantiene como la serie animada y comedia más longeva en la historia de la televisión mundial. La compañía confirmó además su renovación hasta la temporada 40, que será emitida entre 2028 y 2029, consolidando aún más su vigencia en la cultura popular.

Ambientada en el ficticio Springfield, la historia gira en torno a la vida cotidiana de la familia Simpson: Homero, Marge y sus hijos Bart, Lisa y Maggie. En la primera película de 2007, Springfield fue aislada bajo una cúpula de cristal luego de que Homero contaminara accidentalmente el lago de la ciudad, una trama que se convirtió en símbolo del humor ácido y las críticas sociales que caracterizan a la serie.

A lo largo de los años, Los Simpson ha sabido reinventarse y mantenerse vigente en un entorno televisivo en constante cambio. El showrunner Matt Selman explicó a Variety que la llegada de la producción a las plataformas de streaming ha sido clave para conquistar a nuevas audiencias:

“Ahora, en lugar de que los niños la vean en la televisión local en la tarde, pueden verla toda, todo el tiempo, todo el día, para siempre”, declaró Selman.

El productor agregó que su inclusión en Disney+ ha revitalizado la marca: “Estar en Disney+ nos ha dado cierta renovación. No es que pensáramos que la necesitábamos, pero la apreciamos”.

Con esta confirmación, los fanáticos ya cuentan los días para volver a ver a la irreverente familia en pantalla grande. Si bien todavía no se conocen detalles sobre el argumento, la expectativa crece en torno a cómo Disney y 20th Century reinventarán a los personajes para conquistar tanto a los seguidores clásicos como a las nuevas generaciones.

La fecha está marcada: 23 de julio de 2027, el día en que Homero y compañía regresarán para demostrar que, después de casi cuatro décadas en televisión, Los Simpson siguen más vivos que nunca.