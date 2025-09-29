Natti Natasha y Raphy Pina revelaron el nombre de su segunda hija

La cantante dominicana y el productor musical sorprendieron a sus fanáticos.

Ambos anunciaron el nombre de su segunda hija durante un evento multitudinario en Puerto Rico. La pareja, que ya comparte la crianza de Vida Isabelle nacida en 2021, confirmó que la nueva integrante de la familia se llamará Dominique Isabelle, un nombre cargado de simbolismo.

Según explicaron, “Domi” rinde homenaje a las raíces dominicanas de Natti, mientras que “Isabelle” honra a la madre de la artista.

El anuncio se realizó este domingo en un “Baby shower del pueblo” organizado en The Mall of San Juan, donde Pina posee una tienda de ropa de la marca Off White. Desde las 11:00 de la mañana, decenas de seguidores disfrutaron de una celebración repleta de música, juegos, sorpresas y momentos emotivos.

La actividad incluyó presentaciones de DJ Luian, el coach Johnmichael Colón y el animador El JD, mientras que la propia Natti interpretó varias de sus canciones. La familia al completo estuvo presente, incluyendo a la pequeña Vida Isabelle, de cuatro años, lo que aportó un ambiente íntimo y cercano.

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de un carro del año, que se sumó a las dinámicas del evento. Además, los asistentes realizaron donaciones de ropa, juguetes, pañales y alimentos, destinados a instituciones como Vimenti, enfocada en erradicar la pobreza infantil, y el Hogar Cuna San Cristóbal, que protege a niños en situaciones vulnerables.

El género de la bebé ya había sido adelantado de manera muy especial durante los Premios Juventud 2025, celebrados por primera vez en Panamá. En medio de su presentación musical, Natti Natasha sorprendió a la audiencia con un vestido de corte princesa que se iluminaba en tonos rosas, revelando que esperaba una niña.

Las presentadoras de la gala no ocultaron su entusiasmo: “Por si no se habían dado cuenta, ¡es niña!”, exclamó Alejandra Espinoza; “¡Qué felicidad!”, dijo Clarissa Molina o “Te ves bella. Raphy nació para ser el consentido de la casa”, añadió Nadia Ferreira.

Horas antes, Natti había desfilado por la alfombra azul luciendo un elegante vestido negro brillante de Balenciaga, acompañada de Raphy y su hija Vida Isabelle.

Además de revelar su embarazo en la gala, la cantante estrenó un dembow en colaboración con Nando Boom, leyenda del género en Panamá, junto con Boza, Los Rabanes, Samy & Sandra Sandoval y Sech, recibiendo ovaciones por la propuesta musical.

En redes sociales, Natti compartió un video titulado “Mi familia”, con imágenes de Pina y sus hijas, en el que dejó ver la felicidad que atraviesan como familia.

Con la llegada de Dominique Isabelle, la artista reafirma su compromiso de compartir sus momentos más importantes con sus seguidores, celebrando no solo la música, sino también la vida.