San Miguelito estrena plataforma con inteligencia artificial para reforzar la vigilancia del dengue

La iniciativa, impulsada por la Región de Salud de San Miguelito, permitirá a la población reportar criaderos de mosquitos y casos sospechosos de dengue de forma directa y sencilla, utilizando WhatsApp como canal principal.

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha en San Miguelito un plan piloto de la plataforma VANESSA, una herramienta digital basada en inteligencia artificial que busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la participación comunitaria en la prevención del dengue y otras arbovirosis.

