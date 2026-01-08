La iniciativa, impulsada por la Región de Salud de San Miguelito, permitirá a la población reportar criaderos de mosquitos y casos sospechosos de dengue de forma directa y sencilla, utilizando WhatsApp como canal principal.

San Miguelito, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha en San Miguelito un plan piloto de la plataforma VANESSA, una herramienta digital basada en inteligencia artificial que busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la participación comunitaria en la prevención del dengue y otras arbovirosis.