Ed Sheeran reveló por qué usa un Instagram falso

El artista sorprendió a su audiencia al confesar que tiene una red social falsa, conocida como Finsta, una herramienta que utiliza para mantenerse al día con la cultura y la música.

El cantante británico Ed Sheeran, de 34 años, habló con franqueza sobre este tema durante su participación en el Small Stage Series de SiriusXM en Nueva York, donde fue entrevistado por Andy Cohen.

Cuando el presentador le preguntó de manera directa si utilizaba un perfil alternativo, Sheeran respondió sin rodeos: “Sí”. Y aunque Cohen bromeó sobre si lo empleaba para “espiar a exparejas”, el intérprete de Shape of You aclaró que su motivación es muy distinta: “Es más como una forma de estar conectado con la cultura, con la música”.

El artista explicó que antes de abrir esa cuenta se sentía fuera de sintonía con lo que ocurría en la escena musical: “Siento que cuando no tenía un Finsta me perdía mucho, como música nueva y artistas emergentes. Ahora estoy conectado con áreas de internet que me interesan”.

En su charla, Sheeran reveló que sigue de cerca el rap británico y la música folk irlandesa, géneros que lo inspiran y le permiten estar en contacto con propuestas emergentes. Además, confesó otra de sus aficiones personales: “Me encantan los relojes, así que estoy en blogs de relojes y cosas así”.

Pese a este interés por mantenerse conectado, el cantante ha sido conocido por tomarse pausas de las redes sociales. Cada fin de año acostumbra desconectarse durante semanas, y en ocasiones esos descansos se han extendido mucho más.

A comienzos de 2023, Sheeran explicó en un video que había estado atravesando un momento personal difícil, lo que lo llevó a reducir su presencia digital: “Me doy cuenta de que no he estado tan conectado con mis redes sociales o con mi base de fans en línea durante los últimos años”.

El propio músico reconoció que, en medio de esos silencios, no tenía la energía para fingir una alegría que no sentía: “No me sentía con ganas de estar en línea fingiendo ser algo que no era, cuando en realidad no me sentía así”.

Sheeran también ha sido muy transparente sobre el efecto que tienen los comentarios hostiles en su bienestar emocional. En diálogo con The Sun, confesó: “Entro y no hay más que gente diciendo cosas malas. Un solo comentario puede arruinarte el día. Por eso me he alejado”.

Esa presión lo llevó incluso a reflexionar sobre el rechazo que enfrenta en redes sociales: “Lo más complicado para mí ha sido tratar de entender por qué la gente me detesta tanto”.

Pese a ello, el artista británico ha dejado claro que su carrera no depende únicamente de las plataformas digitales y que ha aprendido a equilibrar la exposición pública con su necesidad de privacidad.

Padre de dos hijos y uno de los cantautores más influyentes de su generación, Ed Sheeran continúa consolidando una trayectoria marcada por el éxito musical, pero también por una lucha constante por preservar su autenticidad y su vida privada.

Con su confesión sobre el uso de un Instagram falso, el músico muestra que incluso las estrellas globales necesitan espacios seguros para explorar, inspirarse y mantenerse conectados sin perder su esencia.