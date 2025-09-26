Premios Juventud 2025 | Los mejores looks de la gala en Panamá

La moda se convirtió en una de las grandes protagonistas de esta edición 22 de los galardones, celebrados en el Centro de Convenciones Amador.

La alfombra azul brilló con la presencia de reconocidas figuras que marcaron tendencia con sus atuendos y dejaron huella en esta histórica edición, la primera realizada fuera de Estados Unidos.

Las presentadoras de la gala fueron también estrellas de la alfombra. Clarissa Molina optó por un atuendo sofisticado que resaltaba su figura, mientras que Alejandra Espinoza sorprendió con un look bohemio lleno de brillo, compuesto por pantalones transparentes y un top corsé con flecos, en línea con las tendencias más atrevidas de la temporada.

La comunicadora y modelo dominicana Clarissa Molina brilló en la alfombra azul de los Premios Juventud 2025, celebrados por primera vez en Panamá. #NDigital pic.twitter.com/umEl5tHJPY — N Digital (@nuriapiera) September 26, 2025

Por su parte, Nadia Ferreira, exreina de belleza y esposa de Marc Anthony, robó miradas con un elegante vestido rojo del diseñador George Hobeica. El sofisticado escote profundo, la falda transparente y su coleta alta con maquillaje de ojos ahumados completaron una de las apariciones más aplaudidas de la noche.

#ABCGente 😍💕 ¡BELLÍSIMA!



Nadia Ferreira deslumbró y brilló en la alfombra azul de los Premios Juventud 2025, donde es una de las anfitrionas.



📍 Desde hace días nuestra compatriota se encuentra en Panamá, país donde se realiza el evento.



📹 Premios Juventud.



📲… pic.twitter.com/PrOaXKeOYu — ABC Digital (@ABCDigital) September 26, 2025

Uno de los momentos más emotivos fue el de Natti Natasha, quien lució su embarazo con orgullo en un vestido ajustado y lleno de destellos de Balenciaga. El diseño evocaba un cielo estrellado y fue catalogado como uno de los looks más memorables de la gala.

La influencer Danella Urbay apostó por un enterizo blanco de encaje de Retro Fete, complementado con zapatos de Christian Louboutin, estilizada por Sandra Madjdi. Por su parte, Jessica Rodríguez, de Despierta América, se inclinó por un look salvaje con maquillaje radiante de Roxana Galindo y ondas suaves trabajadas por Edith Brizetti.

La venezolana Migbelis Castellanos también brilló con un diseño cargado de brillo de la firma Lolita, bajo la asesoría de Paloma Duluc, demostrando que los destellos dominaron la noche.

Natti Natasha junto a vida isabelle y Raphy Pina desde la alfombra blue de premios juventud pic.twitter.com/DqlARdCZHS — TEAM PINATTI ARGENTINA 🇦🇷 (@TEAMPINATTI_ARG) September 25, 2025

La argentina Emilia Mernes se mantuvo fiel a su estilo vanguardista con un vestido en tonos vibrantes, mientras que la española Bad Gyal se robó suspiros con un sensual vestido negro de encaje que dejó poco a la imaginación.

La mexicana Kenia Os, pareja de Peso Pluma, eligió un vestido gótico de cola larga en negro, apostando por una estética oscura y elegante.

🚨| KENIA OS LLEGA A LA ALFOMBRA DE LOS #PremiosJuventud pic.twitter.com/8U6vDpqOz0 — Kenia Society (@KeniaOs_Society) September 25, 2025

Entre las apariciones más comentadas estuvieron Maluma y su pareja Susana Gómez, quienes derrocharon complicidad y estilo en su paso por la alfombra. También destacaron Raúl de Molina y su esposa Millie, con atuendos frescos y caribeños: él con una chacabana y ella con un vestido camisero blanco.

🚨Bad Gyal en la alfombra de los Premios Juventud 2025. pic.twitter.com/ZpMhz2ZnE6 — Bad Gyal Hoe (@BadGyalHoe) September 25, 2025

La actriz mexicana Adamari López impresionó con un vestido verde esmeralda con gran cola y diseño asimétrico de Skapa, resaltado por joyas de la marca Francia y estilismo de Paloma Duluc.

La cantante de música típica panameña Sandra Sandoval también dio de qué hablar con su vestuario.

La cantautora panameña Erika Ender no se quedó atrás y lució espectacular en tono negro.

Los Rabanes eligieron vestuario con aplicaciones de molas, una artesanía de los gunas en Panamá.

Los Premios Juventud 2025 no solo celebraron la música latina, sino también la moda como parte esencial del espectáculo. La alfombra azul en Panamá fue testigo de looks que mezclaron tradición, glamour y vanguardia, consolidando a la ceremonia como un escenario en el que la creatividad brilla tanto como los premios.