Shakira inauguró un megacolegio en Colombia que beneficiará a más de 900 niños

El Catatumbo , una de las regiones más golpeadas por la violencia, recibió una noticia esperanzadora.

Shakira, a través de su fundación Pies Descalzos, anunció la finalización de la construcción de un megacolegio en Tibú, Norte de Santander. La obra, respaldada por el empresario Howard Buffett y el Ministerio de Educación, promete transformar el futuro de más de 900 estudiantes que accederán a educación de calidad en un entorno seguro y moderno.

El anuncio se realizó el 23 de septiembre, cuando la artista compartió imágenes en sus redes sociales que mostraban la magnitud del complejo educativo: aulas amplias y luminosas, zonas verdes, espacios recreativos y ambientes diseñados para el aprendizaje integral. “Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia. Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, expresó Shakira.

Más allá de la infraestructura, el megacolegio representa una apuesta por la resiliencia y la esperanza en un territorio marcado por el conflicto. El Catatumbo ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como el ELN y disidencias de las FARC, que generaron episodios de temor e incertidumbre a inicios de 2025. Frente a ese contexto, el nuevo centro educativo se erige como símbolo de que la educación puede ser la vía para cambiar realidades.

Cada espacio del colegio fue concebido para responder a las necesidades de una niñez que crece en medio de la exclusión social. La fundación Pies Descalzos enfatizó que los ambientes seguros y recreativos son esenciales para fomentar la creatividad, la confianza y el desarrollo integral de los estudiantes.

El proyecto contó con el respaldo clave de Howard Buffett y del Ministerio de Educación, que se unieron a la iniciativa de la cantante barranquillera. Shakira agradeció públicamente ese apoyo, subrayando que el trabajo conjunto es indispensable para llegar a las zonas más apartadas del país.

No obstante, el proceso no estuvo libre de obstáculos. Según la Secretaría de Educación de Norte de Santander, citada por La Opinión, se presentaron inconvenientes con el contratista, especialmente en detalles pendientes como los pisos y el cerramiento del plantel. Estas dificultades retrasaron la entrega oficial, ahora programada para finales de noviembre de 2025, con la expectativa de que el colegio abra sus puertas en el inicio del calendario escolar de 2026.

El anuncio generó una ola de mensajes de admiración y agradecimiento hacia la artista en redes sociales. “Gracias por ser alguien que aporta tanto al mundo. Gracias por no olvidar a los niños y sobre todo, por valorar la educación”, escribió un usuario. Otro añadió: “Cuando las cosas se hacen de corazón, salen bonitas, gracias por enseñarnos que la educación es la clave”.

Incluso hubo fanáticos que destacaron la trayectoria filantrópica de Shakira: “Llevo más de 20 años diciendo y confirmando que soy fan de la mejor, la más completa… No soy solo fan de la artista (Increíble y más grande del mundo), sino también del ser humano y filántropo que es (sic)”.

Con este nuevo colegio, Shakira reafirmó su compromiso con la niñez y la educación en Colombia, consolidando un legado que trasciende la música y deja huella en las comunidades más vulnerables del país.