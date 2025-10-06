Universal Horror Unleashed: la nueva atracción de terror permanente de Las Vegas

La capital del entretenimiento mundial acaba de sumar un nuevo atractivo que promete convertirse en parada obligada para turistas y residentes.

Universal Horror Unleashed es el primer complejo de terror permanente inaugurado por Universal Destinations and Experiences en Estados Unidos. El proyecto abrió sus puertas oficialmente el 14 de agosto de 2025 dentro del distrito AREA15 de Las Vegas, consolidando a la ciudad como un epicentro de experiencias inmersivas.

Con más de 110.000 pies cuadrados (aproximadamente 10.200 metros cuadrados) de extensión, este espacio fue diseñado para ofrecer a los fanáticos del género un recorrido inolvidable entre casas embrujadas, zonas temáticas, espectáculos y propuestas gastronómicas inspiradas en el universo del terror. Según el comunicado oficial recogido por Travel and Leisure, Page Thompson, presidente de nuevos negocios en Universal Destinations and Experiences, aseguró: “Horror Unleashed ofrecerá interacciones únicas con personajes que interesarán a los fanáticos del horror y del entretenimiento inmersivo”.

Uno de los principales atractivos de Universal Horror Unleashed son sus cuatro casas embrujadas temáticas, cada una con un concepto propio y pensadas para recrear atmósferas intensas:

Universal Monsters : reúne a los íconos clásicos del cine de terror como Drácula, Frankenstein, la Momia y el Hombre Lobo.

: reúne a los íconos clásicos del cine de terror como Drácula, Frankenstein, la Momia y el Hombre Lobo. The Texas Chainsaw Massacre : transporta al visitante a la perturbadora historia de Leatherface, basada en la película original de 1974.

: transporta al visitante a la perturbadora historia de Leatherface, basada en la película original de 1974. Scarecrow: The Reaping : ambientada en una granja estadounidense de los años 30, dominada por espantapájaros vengativos.

: ambientada en una granja estadounidense de los años 30, dominada por espantapájaros vengativos. Blumhouse’s The Exorcist: Believer: inspirada en la cinta estrenada en 2023, que revive escenas de posesión y exorcismo.

A estas experiencias se suman áreas como Kill Vault, Prop Graveyard, Dead Storage y Jack’s Alley, donde predominan los espectáculos en vivo y la interacción con personajes creados por Universal.

Según información publicada por NBCUniversal, el complejo opera de jueves a lunes (cerrado martes y miércoles, salvo en octubre cuando solo cierra los martes).

Los boletos tienen un precio base de 69 dólares para acceso general, que incluye la visita a cada casa en el horario asignado. Existe además un pase ilimitado desde 99 dólares, que permite repetir recorridos el mismo día.

Para grupos exclusivos, Universal ofrece el paquete “Haunted High Rollers”, diseñado para hasta seis personas, con entradas exprés y anfitrión personal, a un costo inicial de 2.750 dólares. El acceso está limitado a mayores de 13 años, debido a la intensidad de las atracciones.

La experiencia de terror no se limita a los recorridos. Dentro del complejo funciona Premiere House, un bar de tapas con menú inspirado en películas de Blumhouse, donde destacan platos como Broiler Bread y The Crow’s Nest, además de cocteles y postres alusivos a clásicos del género.

El área de merchandising ofrece colecciones exclusivas con recuerdos de Las Vegas y artículos temáticos basados en las franquicias presentes en las casas embrujadas, según confirmó NBCUniversal.

Universal Horror Unleashed representa la primera atracción de terror permanente de Universal fuera de sus parques temáticos principales, lo que marca un hito en la estrategia de expansión de la compañía.

El distrito AREA15, inaugurado en 2020 y autodefinido como “el primer distrito de entretenimiento inmersivo del mundo”, ya albergaba instalaciones como el Omega Mart de Meow Wolf. Con la llegada de Universal, Las Vegas suma un espacio que combina innovación, cultura pop y experiencias sensoriales de alta intensidad.