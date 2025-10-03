One Direction lanzará documental en honor a Liam Payne

El legado de la agrupación vuelve a tomar fuerza con un proyecto que promete emocionar a millones de fanáticos en todo el mundo.

Netflix prepara un documental exclusivo sobre la historia de la icónica boy band británica, en el que Zayn Malik y Louis Tomlinson serán protagonistas de un recorrido cargado de recuerdos, anécdotas y homenajes a su compañero fallecido, Liam Payne.

Según el diario británico The Sun, la producción se encuentra actualmente en rodaje y tendrá como eje central un viaje por carretera de Malik, de 32 años, y Tomlinson, de 33, a lo largo de Estados Unidos. Durante este recorrido, ambos revivirán momentos clave de la agrupación que conquistó el planeta tras surgir en el programa The X Factor en 2010, además de reflexionar sobre la pérdida de Payne y el impacto que dejó en sus vidas y en la música.

“Este será un espectáculo absolutamente enorme para Netflix y está garantizado que volverá frenético al ejército global de fanáticos de 1D”, reveló una fuente cercana a la producción citada por The Sun.

Aunque no se han revelado cifras oficiales, diversos reportes apuntan a que el acuerdo firmado con Netflix es multimillonario. La plataforma busca replicar el éxito de documentales musicales recientes como los de Taylor Swift y BLACKPINK, que se convirtieron en fenómenos globales. Con One Direction, la compañía pretende llegar a un público nostálgico, pero también a nuevas generaciones que descubren la música de la banda casi una década después de su separación.

El lanzamiento está programado para 2026 y promete un enfoque más íntimo: no solo imágenes inéditas de los años de giras, sino también confesiones personales y conversaciones profundas entre Malik y Tomlinson.

El nuevo proyecto de Netflix llega en un contexto emocionalmente cargado para la agrupación. El 16 de octubre de 2024, Liam Payne falleció trágicamente en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo. Tenía 31 años.

Las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de cocaína, crack y benzodiazepinas en su organismo, un hecho que generó conmoción en la industria musical y entre millones de seguidores en todo el mundo.

El 20 de noviembre de ese mismo año, su funeral en el Reino Unido reunió a los cinco integrantes originales: Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, quienes llevaban años siguiendo caminos separados. Fue un reencuentro marcado por el dolor, pero también por la unión que siempre caracterizó a la banda.

Antes de la tragedia, los cinco miembros habían iniciado conversaciones para un concierto de reunión especial, que habría marcado su regreso tras casi una década de ausencia. El fallecimiento de Payne truncó ese plan, pero también reforzó el carácter emotivo del documental.

Formada en 2010 bajo la dirección de Simon Cowell, One Direction se convirtió en una de las bandas más exitosas de la última década. Con temas como What Makes You Beautiful, Story of My Life y Drag Me Down, lograron vender más de 70 millones de discos y realizar giras mundiales con recaudaciones millonarias.

Tras la pausa indefinida anunciada en 2016, cada integrante exploró su camino artístico:

Harry Styles triunfó tanto en la música como en el cine.

Niall Horan consolidó una carrera sólida como cantautor.

Louis Tomlinson exploró una faceta más íntima en sus composiciones.

Zayn Malik, quien había salido en 2015, se inclinó por sonidos alternativos y propuestas experimentales.

Hoy, el regreso a la pantalla con Netflix no solo revive el impacto cultural de One Direction, sino que también ofrece una oportunidad de sanar y rendir tributo a Liam Payne, cuyo recuerdo sigue vivo en el corazón de millones de fans.

El documental aún no tiene fecha exacta de lanzamiento, pero todo apunta a que se estrenará en 2026. Lo que sí es seguro es que su llegada marcará un momento histórico para los seguidores de One Direction, quienes verán en esta producción una mezcla de nostalgia, emoción y homenaje a un grupo que definió una era en la música pop.