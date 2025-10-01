Rosalía responde a las críticas por su axila teñida de blanco ¿Nueva moda?

La Semana de la Moda de París siempre deja momentos memorables, y este año Rosalía se ha llevado gran parte de la atención.

Rosalia
Rosalía / AFP

La artista española, de 33 años, apareció en el desfile de la diseñadora Julie Kegels con un estilismo gótico en blanco y negro que no pasó desapercibido. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su atuendo, sino un detalle poco convencional: su vello axilar decolorado y teñido de blanco.

Rosalía, la intérprete de "Malamente", lució un top halter ajustado con lazos desestructurados y una falda plisada asimétrica de inspiración escolar que destacó por sus aberturas y movimiento. Su cabello suelto, con raya al medio, complementaba un look que conjugaba sencillez y dramatismo. Pese a ello, fueron sus axilas las que desataron una oleada de comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios interpretaron su gesto como una declaración estética y de libertad, mientras otros lo tomaron con humor. “Eso no es fashion, es meter el brazo en un cubo de yeso”, escribió un internauta. Otro ironizó preguntando: “¿Es esta una publicidad de lejía?”. Incluso circularon bromas como “si levanta más el sobaco, empieza a nevar”.

Lejos de incomodarse, Rosalía decidió responder con la misma ironía. A un comentario que cuestionaba: “¿Tanto cuesta quitarse los pelos de las axilas?”, la cantante contestó: “Sí, pero aún cuesta más teñirlos. Así que de nada por el servicio”. Su respuesta se volvió viral y recibió decenas de mensajes de apoyo, confirmando que la artista no solo es inmune a las críticas, sino que sabe transformarlas en parte de su narrativa pública.

Te puede interesar: META | La secuela de 'La Red Social' revelará los secretos más oscuros de Facebook

Te puede interesar: Jennifer Lopez habló sin filtros sobre su divorcio de Ben Affleck: 'Fue lo mejor'

Esta no es la primera vez que una celebridad desafía los cánones de belleza en las alfombras rojas o pasarelas. Julia Roberts, Penélope Cruz y Britney Spears ya han mostrado sus axilas al natural en eventos pasados, mientras que Miley Cyrus llegó a teñirlas de rosa. En España, Amaia Romero también generó conversación tras dejar de depilarse tras su paso por Operación Triunfo.

El debate que ha generado Rosalía refleja cómo la moda y el cuerpo siguen siendo espacios de confrontación cultural. Mientras algunos lo ven como una provocación innecesaria, otros lo interpretan como un acto de empoderamiento y autenticidad.

Más allá de la polémica, la cantante brilló con su estética gótica black & white, en sintonía con la tendencia inspirada en el universo de Tim Burton y el regreso de Miércoles en Netflix. Con este gesto, Rosalía demuestra que no solo dicta tendencias en la música, sino también en la conversación global sobre moda y libertad de expresión.

Temas relacionados

rosalia artistas Moda París
Si te lo perdiste
Lo último
stats