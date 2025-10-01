Rosalía responde a las críticas por su axila teñida de blanco ¿Nueva moda?

La Semana de la Moda de París siempre deja momentos memorables, y este año Rosalía se ha llevado gran parte de la atención.

La artista española, de 33 años, apareció en el desfile de la diseñadora Julie Kegels con un estilismo gótico en blanco y negro que no pasó desapercibido. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su atuendo, sino un detalle poco convencional: su vello axilar decolorado y teñido de blanco.

Rosalía, la intérprete de "Malamente", lució un top halter ajustado con lazos desestructurados y una falda plisada asimétrica de inspiración escolar que destacó por sus aberturas y movimiento. Su cabello suelto, con raya al medio, complementaba un look que conjugaba sencillez y dramatismo. Pese a ello, fueron sus axilas las que desataron una oleada de comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios interpretaron su gesto como una declaración estética y de libertad, mientras otros lo tomaron con humor. “Eso no es fashion, es meter el brazo en un cubo de yeso”, escribió un internauta. Otro ironizó preguntando: “¿Es esta una publicidad de lejía?”. Incluso circularon bromas como “si levanta más el sobaco, empieza a nevar”.

Lejos de incomodarse, Rosalía decidió responder con la misma ironía. A un comentario que cuestionaba: “¿Tanto cuesta quitarse los pelos de las axilas?”, la cantante contestó: “Sí, pero aún cuesta más teñirlos. Así que de nada por el servicio”. Su respuesta se volvió viral y recibió decenas de mensajes de apoyo, confirmando que la artista no solo es inmune a las críticas, sino que sabe transformarlas en parte de su narrativa pública.

Te puede interesar: META | La secuela de 'La Red Social' revelará los secretos más oscuros de Facebook

Te puede interesar: Jennifer Lopez habló sin filtros sobre su divorcio de Ben Affleck: 'Fue lo mejor'

Esta no es la primera vez que una celebridad desafía los cánones de belleza en las alfombras rojas o pasarelas. Julia Roberts, Penélope Cruz y Britney Spears ya han mostrado sus axilas al natural en eventos pasados, mientras que Miley Cyrus llegó a teñirlas de rosa. En España, Amaia Romero también generó conversación tras dejar de depilarse tras su paso por Operación Triunfo.

El debate que ha generado Rosalía refleja cómo la moda y el cuerpo siguen siendo espacios de confrontación cultural. Mientras algunos lo ven como una provocación innecesaria, otros lo interpretan como un acto de empoderamiento y autenticidad.

Más allá de la polémica, la cantante brilló con su estética gótica black & white, en sintonía con la tendencia inspirada en el universo de Tim Burton y el regreso de Miércoles en Netflix. Con este gesto, Rosalía demuestra que no solo dicta tendencias en la música, sino también en la conversación global sobre moda y libertad de expresión.