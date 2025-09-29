META | La secuela de 'La Red Social' revelará los secretos más oscuros de Facebook

Jeremy Strong será el nuevo Mark Zuckerberg en The Social Reckoning , la esperada secuela de la película.

La historia de Facebook regresa al cine con una nueva mirada. Sony Pictures anunció que el próximo 9 de octubre de 2026 llegará a los cines The Social Reckoning, la continuación del aclamado filme La Red Social (2010). Esta vez, Aaron Sorkin no solo firma el guion, sino que también asume la dirección para ofrecer un retrato mucho más crítico del presente de Mark Zuckerberg y de la influencia global de Meta.

El reparto está encabezado por Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr y Jeremy Strong, siendo este último la gran sorpresa del proyecto. El actor, ganador del Emmy por su papel en Succession, interpretará a un Zuckerberg más adulto y consolidado, tomando la posta del personaje que Jesse Eisenberg convirtió en un ícono cinematográfico hace más de una década.

La cinta explorará las tensiones que rodean al CEO de Meta en su etapa de mayor influencia. Ya no se trata del joven programador que luchaba por posicionar Facebook, sino de un empresario que controla una de las corporaciones más poderosas del mundo. Según la sinopsis, The Social Reckoning abordará los dilemas éticos, las consecuencias sociales de sus decisiones y los cuestionamientos sobre el poder sin precedentes de las redes sociales.

Aaron Sorkin adelantó que parte del guion se nutre de las revelaciones de The Facebook Files, investigación publicada por Jeff Horowitz en The Wall Street Journal, que expuso cómo los productos de Meta contribuyeron a la desinformación y afectaron a niños y adolescentes.

El cineasta no duda en señalar a Facebook como corresponsable de episodios clave de la política estadounidense: “Se supone que en Facebook debe haber una tensión constante entre el crecimiento y la integridad. Pero no es así. Solo hay crecimiento”, declaró.

También fue contundente al criticar la ambición detrás del modelo de negocio de Zuckerberg: “Si Mark Zuckerberg se despertara mañana por la mañana y se diera cuenta de que no hay nada que se pueda comprar por más de 120 mil millones de dólares, que no se pueda comprar por 119 mil millones, quizá diría: ‘¿Y si gano un poco menos de dinero?’”, apuntó Sorkin.

Y agregó que incluso un mínimo sacrificio de crecimiento en favor de la integridad “se podría hacer un cambio, cambiando un uno por un cero”.

La nueva película llega respaldada por el enorme éxito de su predecesora. Estrenada en 2010 bajo la dirección de David Fincher, La Red Social recaudó 226 millones de dólares en taquilla global y obtuvo ocho nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Jesse Eisenberg. Finalmente, ganó tres premios, entre ellos el de Mejor Guion Adaptado para Aaron Sorkin.

La interpretación de Eisenberg como Zuckerberg fue especialmente celebrada. Medios como The New York Times y Variety destacaron su capacidad de generar empatía y rechazo en partes iguales, cimentando el interés en seguir explorando la evolución del personaje.

Con Jeremy Strong en el papel principal, un guion cargado de tensión ética y política, y Aaron Sorkin al mando de la dirección, The Social Reckoning promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de 2026. La película no solo busca dar continuidad a la historia del creador de Facebook, sino también plantear una reflexión urgente sobre el poder de las redes sociales en el mundo actual.