Jennifer Lopez habló sin filtros sobre su divorcio de Ben Affleck: 'Fue lo mejor'

La vida de ‘La Diva del Bronx’ ha estado marcada por momentos de gran exposición mediática pero pocos tan decisivos como su separación definitiva del actor.

En una reciente entrevista con CBS News Sunday Morning, la artista Jennifer Lopez, de 56 años, sorprendió al público con una confesión que refleja su capacidad de resiliencia: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Con esas palabras, Lopez dejó claro que el fin de su relación con el actor de 53 años, formalizado en enero tras varios años de idas y venidas, no solo significó un quiebre sentimental, sino también una oportunidad para reenfocar su vida personal y profesional.

La cantante y actriz explicó que atravesar un divorcio tan mediático la llevó a replantearse prioridades y a valorar de una nueva manera su bienestar. “Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, la cosa no iba bien. Y me preguntaba: ‘¿Cómo puedo trabajar con esto?’”, relató Lopez en conversación con CBS News Sunday Morning, en declaraciones recogidas por PEOPLE.

La historia de amor entre ambas estrellas comenzó en 2002, cuando rápidamente se convirtieron en una de las parejas más seguidas de Hollywood. Aunque llegaron a comprometerse, rompieron en 2004. En los años siguientes, cada uno formó su propia familia: Lopez se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a los gemelos Max y Emme, mientras que Affleck contrajo matrimonio con Jennifer Garner, madre de sus tres hijos.

El destino volvió a reunirlos en 2021. Tras retomar la relación, se casaron en una íntima ceremonia en Las Vegas en 2022 y posteriormente celebraron una segunda boda en Georgia. Sin embargo, la reconciliación no fue suficiente y la artista solicitó el divorcio en 2024 alegando diferencias irreconciliables.

Te puede interesar: Premios Juventud 2025: Carlos Vives fue homenajeado como Agente de Cambio

Te puede interesar: Premios Juventud 2025 | Natti Natasha reveló el sexo de su bebé; será niña

La separación coincidió con un momento crucial en la carrera de Lopez: su debut en el género musical cinematográfico con El beso de la mujer araña, película que se estrenará el 10 de octubre y que fue presentada en el Festival de Cine de Sundance.

El proyecto, en el que Ben Affleck participó como productor ejecutivo, significó para Lopez un reto emocional enorme. Pese a la tormenta personal, encontró en la actuación un refugio y en la música un motor creativo. Durante la entrevista reconoció que este filme fue un sueño largamente acariciado, pues siempre quiso formar parte de un musical en la gran pantalla.

Más allá de lo artístico, El beso de la mujer araña tiene un fuerte componente personal para Lopez. La estrella explicó que la película es un homenaje a su madre, Guadalupe Rodríguez, quien desde la infancia le transmitió el amor por los clásicos y los musicales. Esa conexión con su historia familiar se convirtió en un soporte emocional clave durante los meses de rodaje.

“Cada momento fue un desafío, pero también una forma de honrar lo que mi madre me enseñó”, expresó la cantante, agradecida con su equipo de trabajo por haberla acompañado en un periodo tan complejo.

Hoy, la intérprete se muestra enfocada en su carrera y en su familia. Fuentes cercanas citadas por PEOPLE aseguran que Lopez atraviesa una etapa de gratitud y renovación. La separación, lejos de derrumbarla, le permitió abrazar nuevas oportunidades y proyectar un futuro con entusiasmo.

La artista reafirma su compromiso con el bienestar personal y el equilibrio familiar, mientras promociona su más reciente proyecto cinematográfico. Convertida en un ejemplo de fortaleza y reinvención, Jennifer Lopez transforma un episodio doloroso en un testimonio de resiliencia que inspira a millones alrededor del mundo.