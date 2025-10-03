¿Beéle ya tiene pareja? Crecen rumores de un nuevo romance con una famosa actriz

En las últimas horas, un nuevo rumor ha puesto al artista en el centro de la atención mediática, esta vez no por su carrera musical, sino por su vida personal.

El cantante Beéle, de 23 años, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López, estaría iniciando una relación sentimental con la actriz y modelo Kimberly Reyes, reconocida por sus papeles en producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Diomedes, El Cacique de la Junta’.

El programa ‘Mañana Express’ de RCN Televisión reveló este 2 de octubre que el intérprete de “Mi decisión” y la exreina barranquillera habrían comenzado a salir hace aproximadamente tres meses. La noticia fue confirmada por el periodista Santiago Vargas, quien aseguró en vivo: “Están juntos”.

De acuerdo con la información difundida por el matutino, ambos artistas, oriundos de Barranquilla, fueron vistos entrando y saliendo casi al mismo tiempo de un mismo lugar, lo que despertó las sospechas de los seguidores. Además, Vargas añadió que Reyes estuvo presente en la reciente celebración de los 23 años de Beéle, el pasado 30 de septiembre, compartiendo incluso con la familia del cantante.

La presencia de la actriz en un evento tan personal del artista alimentó las versiones de un romance sólido que va más allá de simples rumores de farándula.

Kimberly Reyes, de 36 años, inició su carrera en el mundo del modelaje y la televisión tras participar en el concurso Miss Mundo Colombia en 2009, donde ocupó el puesto de virreina. Posteriormente, trabajó como presentadora en el programa de variedades ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’.

Su gran salto a la fama llegó con su participación en la bionovela ‘Diomedes, El Cacique de la Junta’ (RCN), en la que interpretó a Lucía Arjona, uno de los amores del legendario cantante vallenato. Desde entonces, Reyes ha consolidado una trayectoria en la televisión nacional e internacional, destacándose en producciones como ‘El día de la suerte’, ‘El Joe, la leyenda’, ‘Loquito por ti’ (Caracol Televisión), ‘La Ley del Corazón’ (RCN) y ‘Sin senos no hay paraíso’ (Telemundo).

En el plano personal, la actriz estuvo casada con el empresario Federico Severini entre 2016 y 2022, año en que se confirmó oficialmente su separación.

Uno de los puntos que más comentarios ha generado en redes sociales es la diferencia de edad entre los dos barranquilleros. Mientras Beéle acaba de cumplir 23 años, Reyes tiene 36, lo que significa una brecha de 13 años.

Aunque algunos usuarios han resaltado este aspecto con tono crítico, otros han defendido la relación asegurando que la edad no debería ser un obstáculo cuando existe afinidad y respeto mutuo.

Este nuevo capítulo en la vida del intérprete se suma a las recientes polémicas en las que se ha visto involucrado. Hace solo unas semanas, Beéle emitió un comunicado en el que desmentía su participación en la filtración de un video íntimo junto a su expareja, dejando claro que no autorizó su difusión.

Por otro lado, el joven cantante también tiene noticias positivas en el ámbito profesional. Según se ha anticipado en redes sociales, estaría preparando una colaboración con Shakira, lo que representaría un gran salto en su carrera musical y un reconocimiento a su talento dentro de la industria.

Aunque ninguno de los dos protagonistas ha confirmado públicamente la relación, las apariciones en eventos privados y las declaraciones de periodistas especializados en entretenimiento mantienen viva la expectativa de los fanáticos.

De confirmarse, la unión entre Beéle y Kimberly Reyes representaría una de las parejas más mediáticas del momento, uniendo a dos figuras queridas por el público colombiano y latinoamericano.

Por ahora, los seguidores deberán esperar si en los próximos días alguno de los dos rompe el silencio y oficializa lo que ya muchos consideran un hecho: el romance entre el cantante y la actriz barranquillera.