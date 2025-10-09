Gene Simmons, bajista de KISS, hospitalizado tras accidente automovilístico

El accidente de Simmons se produce en un momento en que otros miembros de KISS también atraviesan dificultades de salud.

El legendario músico, cofundador y bajista de la banda KISS, Gene Simmons, fue hospitalizado el pasado 7 de octubre después de sufrir un accidente de tránsito en Malibú, California.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el artista de 76 años perdió el control de su Lincoln Navigator y terminó estrellándose contra un vehículo estacionado en la Pacific Coast Highway, poco antes de la 1:00 p.m., hora local.

Según las autoridades, Simmons explicó que se había desmayado justo antes de colisionar. El músico fue trasladado a un hospital cercano, donde permaneció bajo observación médica. Posteriormente, su esposa, Shannon Tweed, declaró que su estancia en el hospital fue breve y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

“El músico (quien, según ella, recientemente tuvo un cambio en sus prescripciones médicas) ahora se está recuperando en casa”, detalló Tweed, dejando entrever que la situación podría estar relacionada con ajustes en su tratamiento.

Hasta el momento, se informó que ha intentado contactar a la estación Lost Hills del Departamento del Sheriff y a los representantes de Simmons, sin recibir respuesta oficial.

Te puede interesar: Jade Isabela Callaú, la ex Miss Bolivia condenada por narcotráfico y expulsada de Argentina

Te puede interesar: Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprenden con un reencuentro lleno de complicidad

El accidente de Simmons se produce en un momento en que otros miembros de KISS también atraviesan dificultades de salud. El guitarrista Ace Frehley anunció el 6 de octubre, a través de su cuenta de Instagram, que cancelaría todas las fechas previstas para octubre y noviembre de 2025 “debido a problemas médicos persistentes”.

La noticia de ambos músicos generó preocupación entre los seguidores de la banda, quienes se preparan para una celebración muy especial: el 50° aniversario de KISS, que se llevará a cabo el próximo mes en Las Vegas.

El evento insignia de la banda, conocido como KISS Kruise, regresa este año con una variante inesperada. Al no poder conseguir un barco, la agrupación decidió organizar la celebración en el Hotel Virgin de Las Vegas, en un formato denominado Land-Locked In Vegas.

El guitarrista Paul Stanley explicó en el podcast Artist Friendly con Joel Madden: “Lo que estamos haciendo en Las Vegas, porque no estamos de gira y porque la banda ya no es lo que era, no significa que nos hayamos olvidado de nuestros fans. Nuestros fans nos hicieron quienes somos y siguen manteniéndonos donde estamos”.

Aunque en principio existieron dudas sobre la viabilidad del evento, Stanley aclaró que el objetivo siempre fue mantener el espíritu del crucero: “Haremos un crucero de KISS sin barco. Tenemos el Hotel Virgin. Tocaremos. Otras bandas también. Habrá sesiones de preguntas y respuestas. Habrá concursos. Habrá todo lo que la gente esperaba del crucero de KISS”.

Incluso reconoció que tanto él como Simmons sintieron la necesidad de involucrarse más directamente para que la experiencia fuera fiel a lo que los seguidores esperaban: “Al principio, Gene y yo sentíamos que no participábamos lo suficiente y que se alejaba del espíritu de lo que hacíamos. Así que nos lanzamos y dijimos: ‘No, no. Esto tiene que tocar todos esos puntos de referencia emocionales que todos adoran en los KISS Kruises’. El hecho de que no tengamos pareja este año y que no estuviera disponible no significa que no podamos disfrutar del mismo tiempo”.

La salud de Gene Simmons ahora se encuentra en seguimiento constante por parte de sus fanáticos y medios internacionales. Aunque el accidente no dejó consecuencias graves, el hecho de que el músico se desmayara antes del choque ha despertado interrogantes sobre su estado general y la influencia de su reciente cambio de medicación.

Mientras tanto, la comunidad rockera espera verlo recuperado y presente en las actividades por el medio siglo de historia de KISS, una banda que ha marcado a generaciones enteras con su música, sus espectáculos teatrales y su legado cultural.