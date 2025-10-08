Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprenden con un reencuentro lleno de complicidad

Una de las parejas más mediáticas de Hollywood, volvió a acaparar titulares tras coincidir públicamente en Nueva York.

El esperado encuentro se produjo durante el estreno de Kiss of the Spider Woman, la nueva película protagonizada por Lopez y producida por Affleck a través de su compañía Artists Equity.

El evento, celebrado este 2025, marcó un momento inesperado para la expareja que, a pesar de haber concluido oficialmente su matrimonio, demostró que aún conservan una relación cordial y cercana.

La historia reciente de la pareja ha estado marcada por su separación. Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto de 2024, lo que dio inicio a un proceso legal que concluyó en enero de 2025, cuando ambos alcanzaron un acuerdo definitivo. Con ello, dieron por terminado un matrimonio que representó el cuarto para la cantante y actriz, y el segundo para el actor y director.

A pesar del mediático desenlace, su reencuentro en Nueva York dejó ver una faceta distinta: la de dos personas que, más allá de su pasado sentimental, mantienen lazos profesionales y una complicidad evidente.

Las imágenes captadas por los fotógrafos muestran a Lopez y Affleck compartiendo miradas y sonrisas cómplices, lo que no tardó en desatar rumores sobre una posible reconciliación. Aunque no hay pruebas de que exista un acercamiento amoroso, la química entre ambos fue innegable durante la alfombra roja.

We can't get enough of Jennifer Lopez and Ben Affleck's reunion at the "Kiss Of The Spider Woman" New York screening. 🤩 (📷: Shutterstock) pic.twitter.com/HV5RyYou8t — E! News (@enews) October 7, 2025

El detalle que más llamó la atención fue el gesto de Affleck al asistir a Lopez mientras caminaba con su imponente vestido, un diseño estructurado en la parte frontal que evocaba la figura de una araña, en clara referencia al título de la película. La actitud del actor recordó a los años en los que la pareja solía mostrarse unida en público, lo que generó nostalgia entre sus seguidores.

Kiss of the Spider Woman no solo representa un nuevo capítulo en la carrera de Jennifer Lopez, sino también un inesperado puente con su expareja. Mientras ella brilla como protagonista, Ben Affleck figura como productor ejecutivo del proyecto, lo que obligó a ambos a compartir escenario después de más de un año alejados.

Te puede interesar: Usar el celular en el baño podría dañar su salud: médicos advierten sobre riesgos

Te puede interesar: Egipto en shock: roban y funden una joya faraónica de 3,000 años

Durante el estreno, también se destacó la presencia de Tonatiuh Elizarraraz, coprotagonista del filme, quien ayudó a Lopez a desplazarse por la alfombra roja. Sin embargo, el gesto de Affleck de acercarse a auxiliarla fue el que más comentarios despertó entre los asistentes y medios de comunicación.

El divorcio no impidió que Jennifer Lopez y Ben Affleck mostraran un frente unido en este evento. Según allegados, ambos mantienen una relación respetuosa y profesional, priorizando la tranquilidad después de meses de especulación mediática.

Aunque algunos fanáticos esperan un regreso romántico, lo cierto es que este reencuentro parece más una muestra de madurez que de reconciliación. La actitud de ambos en Nueva York fue descrita por la prensa como una combinación de profesionalismo y nostalgia, que evidencia que, pese al final de su matrimonio, aún existe un vínculo sólido entre ellos.

El reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck confirmó que el fenómeno “Bennifer” sigue vigente en la cultura pop. Su sola presencia conjunta fue suficiente para generar titulares en todo el mundo y revivir el interés por la relación que, a lo largo de los años, ha fascinado tanto a los fanáticos como a la prensa.

“Kiss of the Spider Woman” llegará a consolidar una etapa distinta en la vida profesional de Lopez, pero el estreno también demostró que, aun después de un divorcio, la complicidad entre ella y Affleck continúa siendo un imán para las cámaras.