Usar el celular en el baño podría dañar su salud: médicos advierten sobre riesgos

Llevar el móvil a todo lado se ha convertido en una costumbre tan extendida como polémica.

Para muchos, esos minutos en el retrete se han transformado en una oportunidad para enviar mensajes, revisar redes sociales o leer noticias. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica puede traer consecuencias negativas para la salud, más allá de lo que muchos imaginan.

Un reciente estudio realizado en el Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston encendió las alarmas. Los investigadores encuestaron a 125 pacientes de colonoscopia, y descubrieron que dos tercios de ellos usaban su teléfono inteligente en el inodoro al menos una vez a la semana. Lo más preocupante fue el hallazgo: quienes tenían este hábito presentaban un 46 % más de riesgo de desarrollar hemorroides.

Según explicó la gastroenteróloga Trisha Pasricha, coautora del estudio, el problema no radica únicamente en el celular, sino en el tiempo que las personas permanecen sentadas. “El siguiente Reel, el siguiente TikTok empieza a reproducirse automáticamente”, señaló, subrayando que esa distracción hace que los usuarios se queden demasiado tiempo en el retrete. La consecuencia: una presión prolongada sobre los tejidos rectales.

Pasricha advierte que sentarse más de cinco minutos en el inodoro con regularidad puede debilitar el tejido conjuntivo que sostiene los vasos sanguíneos rectales, lo que favorece la inflamación y la aparición de hemorroides.

El doctor Eamonn Quigley, jefe de gastroenterología del Houston Methodist, coincidió en que la postura también influye. “Cuando estás encorvado, cambias lo que los expertos denominan ángulo anorrectal, lo que hace que el conducto sea más estrecho y se dificulte el paso de las heces”, explicó. Esta situación puede incrementar el riesgo de estreñimiento.

El exceso de tiempo en el retrete, especialmente cuando se acompaña de esfuerzo, puede derivar en un prolapso rectal, una condición en la que el recto se colapsa y sobresale por el ano. Aunque es poco común y afecta a aproximadamente una de cada 400 personas, la doctora Lynn O’Connor, jefa de cirugía de colon y recto del Centro Médico Mercy y del Hospital St. Joseph de Nueva York, advirtió que “es algo que de verdad no quieres tener”, ya que en muchos casos requiere cirugía.

Más allá de los riesgos físicos, usar el celular en el baño también supone un problema de higiene. Según O’Connor, la materia fecal y las bacterias pueden llegar fácilmente a las manos durante la limpieza, y de allí transferirse al teléfono. Además, tirar de la cadena con la tapa abierta puede generar un aerosol de partículas que contamina los objetos cercanos, incluyendo el móvil.

Aunque aún no se han registrado brotes de enfermedades infecciosas directamente relacionados con los celulares en baños, Pasricha subraya que, simplemente, “es asqueroso”.

A pesar de los riesgos, los especialistas no sugieren una prohibición absoluta del uso del celular en el baño, sino medidas prácticas para reducir daños.

Regla de los 5 minutos : no permanecer más de ese tiempo sentado en el inodoro.

: no permanecer más de ese tiempo sentado en el inodoro. Adoptar una postura adecuada : usar un taburete como el conocido Squatty Potty para mejorar la alineación del cuerpo.

: usar un taburete como el conocido Squatty Potty para mejorar la alineación del cuerpo. Evitar encorvarse sobre el celular : sentarse derecho reduce la presión en el recto.

: sentarse derecho reduce la presión en el recto. Cuidar la higiene: siempre cerrar la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena y lavarse las manos antes de manipular el móvil.

Pasricha resume el consejo de manera clara: “Súbete los pantalones, baja la tapa del váter y termina tu TikTok”.

En conclusión, aunque mirar el teléfono en el baño pueda parecer una distracción inofensiva, hacerlo de forma frecuente y prolongada puede afectar la salud intestinal y la higiene personal. Un hábito aparentemente trivial podría tener consecuencias inesperadas para el bienestar a largo plazo.