Panamá/¡Bienvenidos al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026! ⚾🇵🇦 Desde el emblemático Estadio Mariano Rivera, se encienden las emociones para este duelo de alto voltaje entre Los Santos y Panamá Oeste, dos potencias juveniles que llegan con hambre de gloria y el corazón puesto en cada jugada.

🔥 Ambiente de fiesta, pasión y talento puro Las gradas vibran con los cánticos, las banderas ondean, y cada lanzamiento es una promesa de futuro. Aquí se forjan los próximos ídolos del béisbol panameño.

🎙️ Prepárate para vivir cada inning con intensidad Porque hoy no solo se juega un partido: se escribe una página más en la historia del deporte nacional.

¡Que ruede la pelota, que hablen los bates y que gane el mejor!