A través de un comunicado emitido este sábado 10 de enero, la entidad explicó que el contrato de mantenimiento preventivo con la empresa proveedora culminó conforme a lo establecido y fue debidamente cancelado por el hospital, sin que esto implicara una suspensión del servicio.

La Chorrera, Panamá Oeste/El Ministerio de Salud (Minsa) salió al paso de versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto problema con el sistema de climatización del Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en Panamá Oeste, y aseguró que el centro médico no ha sufrido interrupciones en sus servicios ni en el funcionamiento de sus equipos de aire acondicionado.