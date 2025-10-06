Anuel AA enfrenta nueva demanda por presunta agresión

La denuncia, presentada el 18 de septiembre, ha generado gran revuelo mediático y podría significar para el artista un duro golpe económico y reputacional.

El cantante puertorriqueño Anuel, exnovio de Karol G y una de las figuras más polémicas del género urbano, está en el ojo del huracán.

Una demanda civil interpuesta en el condado de Orange, Florida, lo acusa de haber participado en una presunta agresión física ocurrida el pasado 25 de abril en el parque temático Volcano Bay, ubicado dentro del Universal Orlando Resort.

La denuncia, presentada el 18 de septiembre, ha generado gran revuelo mediático y podría significar para el artista un duro golpe económico y reputacional.

El demandante, identificado como Fernando Dávila, asegura que Anuel AA y varios de sus acompañantes lo atacaron sin justificación aparente. De acuerdo con documentos judiciales citados por Univision, Dávila sostiene que recibió múltiples golpes en la cabeza y el cuerpo.

“Por alguna razón que no se explica, dice la demanda y que sin ningún tipo de justificación, Anuel y sus compañeros le dieron una golpiza”, relató Liz Areliz Cruz en el programa Cuarto Poder, según recogió Univision.

El hecho habría sido aún más impactante porque, según la denuncia, la esposa e hija de Dávila presenciaron la agresión. El demandante asegura que desde entonces sufre episodios de ansiedad y no ha podido retomar su trabajo con normalidad.

Dávila reclama una compensación de 50.000 dólares por los daños físicos, emocionales y económicos ocasionados, además de la devolución de los gastos médicos. La demanda también solicita daños compensatorios y punitivos, así como la realización de un juicio por jurado, informó People en Español.

La acción legal no solo involucra al intérprete de Más rica que ayer, sino también a la administración de Volcano Bay. Según el demandante, el parque temático incumplió con su deber de garantizar seguridad a los visitantes.

“Universal falló en proveer personal de seguridad adecuado en esa área para monitorear el comportamiento de los huéspedes, intervenir en disturbios, o evitar actos violentos”, expresó Dávila en declaraciones recogidas por Univision.

La demanda fue interpuesta no solo por él, sino también por su madre, Theresa Castillo, y un menor de edad cuya identidad permanece bajo reserva.

De acuerdo con el abogado Michael Singh, tanto el artista como miembros de su equipo participaron en la agresión. Singh asegura que su cliente padece secuelas físicas y emocionales, incluyendo episodios de depresión y ansiedad que le han impedido mantener estabilidad laboral.

Las autoridades de Miami cuentan con las pruebas del caso, que está en manos de la jueza Heather Pinder Rodríguez. Hasta ahora, ni Anuel AA ni sus representantes han emitido comunicados oficiales sobre las acusaciones, lo que mantiene la incertidumbre sobre la estrategia legal del reguetonero.

Este no es el primer episodio judicial que enfrenta el artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago. En 2023, la agencia Buena Vibra Group (BVG) interpuso una demanda por incumplimiento de contrato, reclamando más de 1.8 millones de dólares relacionados con la promoción de su álbum Las Leyendas Nunca Mueren.

El Tribunal Federal declaró en “rebeldía” a Anuel AA y a su empresa, Real Hasta la Muerte, por no responder a los requerimientos judiciales. BVG también exigía la devolución de 960.000 dólares invertidos en campañas de promoción junto a la UFC, así como otros servicios vinculados con la artista Yailín la Más Viral.

Aunque aún no se han definido las acciones legales concretas en el nuevo caso, el proceso judicial iniciado en Florida podría representar un nuevo obstáculo en la carrera de Anuel AA. La repercusión mediática y la posibilidad de un juicio por jurado lo mantienen nuevamente en el foco de la opinión pública internacional.

Por ahora, el cantante guarda silencio, mientras sus fanáticos y detractores esperan la evolución de un caso que podría marcar un antes y un después en su ya polémica trayectoria.