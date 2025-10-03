Nirvana | El bebé de Nevermind perdió la demanda por la icónica portada

La batalla legal en torno a la legendaria portada del álbum llegó a su fin.

Un juez federal en Los Ángeles rechazó la segunda demanda presentada por Spencer Elden, el hombre que de bebé fue fotografiado para la carátula del álbum de Nirvana en 1991. Con esta decisión, el tribunal concluyó que la imagen no constituye pornografía infantil ni explotación sexual, poniendo punto final a una controversia que llevaba años en los tribunales.

El juez Fernando Olguin determinó que ningún jurado razonable podría interpretar la portada como pornográfica. En su fallo, explicó: “Aparte del hecho de que el demandante estaba desnudo en la portada del álbum, nada se acerca a incluir la imagen dentro del ámbito de la ley sobre pornografía infantil”.

El magistrado incluso comparó la foto con una “imagen familiar de un niño bañándose”, restando validez a las acusaciones de Elden, quien había iniciado el proceso en 2021 a los 34 años.

La resolución judicial elimina cualquier posibilidad de que el caso adquiriera un carácter penal, al considerar que la portada no exhibe intenciones sexuales ni explotación.

El abogado Bert Deixler, representante de los miembros sobrevivientes de Nirvana y de las demás partes demandadas, celebró el resultado: “Estamos encantados de que el tribunal haya puesto fin a este caso sin fundamento y haya liberado a nuestros clientes creativos del estigma de acusaciones falsas”.

Por su parte, los representantes legales de Elden evitaron pronunciarse inmediatamente después de conocerse la sentencia y no respondieron a solicitudes de comentarios, según informó Reuters.

La portada de Nevermind, obra del fotógrafo Kirk Weddle, muestra a un bebé desnudo nadando en una piscina hacia un billete de un dólar atado a un anzuelo. La imagen, tomada en el Pasadena Aquatic Center (California), se convirtió en uno de los íconos visuales más reconocibles de la historia del rock.

Desde su publicación en 1991, el disco vendió más de 30 millones de copias en el mundo, impulsado por éxitos como Smells Like Teen Spirit. El álbum no solo consolidó a Nirvana como referente del movimiento grunge, sino que también marcó un antes y un después en la cultura popular de los años noventa.

Elden alegaba que la difusión global de su fotografía había causado un daño permanente a su vida personal y buscaba una compensación por explotación sexual infantil. En 2022, su caso fue desestimado inicialmente por haber sido presentado fuera de plazo. Sin embargo, en 2023, el Noveno Circuito ordenó revisar el fondo de las acusaciones, lo que llevó a la sentencia definitiva del pasado 30 de septiembre.

El fallo del juez Olguin refuerza un criterio clave en la justicia estadounidense: diferenciar entre representación artística y material que pueda considerarse sexualmente explícito. Según el tribunal, la portada carece de cualquier elemento que permita catalogarla como pornografía, más allá de la desnudez infantil.

Expertos señalan que la decisión sienta un precedente para futuros casos en los que se evalúe el uso de imágenes de menores en contextos artísticos o culturales. Además, reaviva el debate sobre los límites entre la libertad creativa y la protección legal de la infancia.

Con esta sentencia, la fotografía de Elden continuará siendo parte de la memoria colectiva y de la historia de la música, sin la sombra de un proceso penal. Aunque el demandante no descarta otras acciones en el futuro, hasta el momento no se han anunciado apelaciones.

A más de tres décadas de su lanzamiento, Nevermind sigue siendo un fenómeno cultural que combina música, estética y controversia. Y ahora, con el cierre judicial del caso, su portada reafirma su lugar como uno de los símbolos más influyentes del rock contemporáneo.