Florinda Meza comparte su ritual al visitar la tumba de Chespirito y cómo enfrenta su ausencia

A casi once años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños su viuda continúa recordándolo con profundo cariño y manteniendo vivas las tradiciones que ambos compartían.

En una entrevista concedida al programa Venga la Alegría, Florinda Meza reveló los rituales que realiza al visitar la tumba del creador de El Chavo del 8, así como la forma en que ha sobrellevado el duelo y la soledad tras su partida.

Meza confesó que siempre que está en la Ciudad de México acude a la cripta donde reposan los restos de Chespirito y lo hace siguiendo los ritos católicos que marcaron la vida de la pareja.

“Muy cuidada y bueno, es un lugar a donde acudo, a donde se llevan flores. Son parte de las tradiciones y costumbres católicas, y pues yo sigo mis tradiciones. Roberto así quería, también era una persona creyente, muy católico, siempre lo fue”, explicó la actriz.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que la misma cripta sea también su lugar de descanso, respondió con honestidad: “Ay, no quiero pensar en eso, pero así será. No me gusta, no tengo buena relación con la muerte, pero así será”.

El proceso de duelo no fue sencillo. La ausencia del comediante marcó profundamente a Meza, quien encontró en sus mascotas una fuente de compañía y consuelo.

“Cuando Roberto murió, mis perritos me salvaron. Tengo diez chihuahuas que los amo como a mis hijos”, reveló.

No obstante, reconoció que ha enfrentado problemas en Cancún con sus asistentes domésticos por la falta de compromiso en el cuidado de los animales, lo que ha sido un desafío adicional en su vida cotidiana.

Florinda Meza también se refirió a la soledad que ha sentido tras la muerte de Chespirito, destacando que su fe ha sido clave para enfrentar la ausencia.

“Mira, por alguna razón Dios sabe por qué hace las cosas, porque no tuve hijos, todo el mundo conoce la razón. Pero si hubiera tenido, habría sido yo la pobladora de otro mundo, porque todos los días se extraña a Roberto en algún rato de cada día. Entonces mis perritos llegan a mí muy preocupados. Entonces todo eso me saca de la tristeza, me saca de un estado de llanto”, expresó.

La actriz también habló sobre su participación en el documental Atrévete a vivir, un proyecto que le permitió revivir momentos importantes junto a Gómez Bolaños.

“Nada fue complicado. Me sentí bien porque tenía preguntas adecuadas y uno puede contestar bien. A veces meterse al valle de los recuerdos es interesante, es reconfortante, aunque después se sienta nostalgia”, aseguró.

Sobre el director creativo, Javier Domz, añadió: “Él es muy tenaz”. Frente a los rumores de diferencias con sus excompañeros, Florinda fue clara: “¿A qué asperezas se refieren? Yo no he tenido ninguna aspereza y nunca hubo ninguna aspereza. Si hubiera habido asperezas no habríamos durado tantos años”.

Incluso manifestó su deseo de verlos reunidos, aunque lamentó las ausencias inevitables: “Contra la muerte no hay nada”.

También se pronunció sobre la percepción pública en torno a su figura: “Yo no he vivido ningún torbellino. El torbellino se lo han fabricado. Fui protagónica mucho tiempo sin hacer ningún esfuerzo. Si es para bien o para mal, depende de la gente. En mí no hay ningún mal y me siento bien”.

En cuanto a su regreso a la producción televisiva, Meza se mostró abierta pero también realista respecto a la situación actual de la industria: “Me encantaría, pero ya en la televisión no hay tantas producciones, no hay tanto movimiento. No lo sé”.

Finalmente, al referirse a las declaraciones de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien lamentó las críticas que ella ha recibido tras la bioserie sobre su padre, respondió con distancia: “Ay, no sé, pues habría que preguntarle a él. ¿Yo cómo voy a saber?”.

Las palabras de Florinda Meza reflejan no solo la devoción hacia su esposo, sino también la manera en que ha aprendido a vivir con la ausencia, sosteniéndose en sus mascotas, su fe y la memoria de un hombre que marcó la historia de la televisión latinoamericana.